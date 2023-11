Il marchio Xiaomi è particolarmente noto per la sua serie di smartphone Mi e Redmi. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro per un prezzo finale di 199,99€.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro in offerta per il Black Friday

Il Redmi Note 11 Pro 5G offre un'esperienza fotografica eccezionale grazie alla sua configurazione a tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la prospettiva con un ampio angolo di visione di 118 gradi. Completando il set, un obiettivo macro da 2 MP cattura dettagli ravvicinati in modo impeccabile.

La parte anteriore del telefono ospita una fotocamera frontale da 16 MP, in grado di catturare autoritratti chiari e naturali.

La fotocamera principale da 108 MP utilizza il sensore Samsung HM2 con un ampio sensore da 1/1,52 pollici, supportando la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 e un doppio ISO nativo per risultati straordinari in ogni condizione di illuminazione, particolarmente in penombra.

Il Redmi Note 11 Pro 5G si distingue anche per la sua ricarica turbo da 67 W, che consente di caricare oltre la metà della sua batteria da 5.000 mAh in soli 15 minuti. Con il potente processore Snapdragon 695 e il supporto 5G, offre prestazioni fluide e affidabili. Il dispositivo presenta un ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz, garantendo una risposta scorrevole e transizioni prive di ritardi.

In occasione del Black Friday 2023, Amazon applica uno sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro per un prezzo finale di 199,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.