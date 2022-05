3 migliori corsi SEO Udemy: completi, rapidi e a poco prezzo

Posizionarsi primi sui motori di ricerca sta diventando sempre meno facile e al contempo è aumentata l’offerta formativa in materia SEO. Da tempo i corsi SEO Udemy sono la testimonianza di grandi risultati. Inoltre, non tutti forniscono i segreti, le tecniche e le strategie.

Oggi abbiamo selezionato per te i tre migliori corsi SEO Udemy. Completi, rapidi e sicuri, si tratta di corsi eccellenti. Ecco un assaggio di quello che imparerai: come posizionarti primo su Google, i segreti della SEO, dei backlink, della velocità di un sito web, del CTR, dell’autorità e della parola chiave.

Tra i seguenti corsi vi è uno introduttivo efficace e un altro per imparare a gestire e ottimizzare il sito web in chiave SEO, in completa autonomia. Per non parlare dei prezzi scontatissimi: non perderti nemmeno uno!

1. Corso SEO Udemy completo: ottimizzazione sito WordPress

Il corso è pensato per i siti WordPress e allo stesso tempo si possono applicare le stesse nozioni su qualsiasi altro portale. Matteo e Alberto Olla, due fratelli, ti guideranno verso risultati concreti poiché scoprirai come ricercare keywords rilevanti e pertinenti e come posizionarti in cima alla SERP.

Frequentando questo corso SEO Udemy imparerai come migliorare il posizionamento del sito web sui motori di ricerca, evitare penalizzazioni, aumentare il traffico con la keyword in target e il tempo di permanenza medio. Nello specifico, ecco cosa imparerai:

-Cos’è la SEO

-Analisi e studio delle keywords e dei siti concorrenti

-SEO on page, off page e on site

-Tecniche SEO base e avanzante

-Come difendersi da attacchi

Per chi è? Professionisti, blogger, imprenditori, webmaster: fatevi avanti! Tantissime recensioni e testimonianze hanno confermato quanto sia completo. Il prezzo è scontato a 12,99 € solo per poco tempo!

2. Rapido corso SEO Udemy per i motori di ricerca: uno dei migliori

Tra i migliori corsi SEO Udemy vi è uno molto rapido ed essenziale con nessun requisito in particolare per iscriversi. A soli 14,99 € al posto di 99 euro, è scontato del 85%, come non beneficiarne? La formazione introduce tutto sul mondo della SEO, tra cui, metodologie, azioni e strumenti necessari da utilizzare.

È rivolto a Web Designer, Web Developer, Project Manager, Blogger, Web Analyst e Proprietari di Siti Web. Alla fine del corso sarai a conoscenza di: come si giudica il valore del dominio, come si progetta una strategia SEO, come scegliere parole chiave e come i motori di ricerca vedono le pagine online.

Inoltre, scoprirai le 6 regole d’oro, le azioni pratiche e concrete da svolgere e altri aspetti importanti, come, ad esempio, raggiungere un target di nicchia con le parole chiave a coda lunga. Per di più, imparerai come evirare penalizzazioni, sviluppare una presenza online e come analizzare i dati web analytics.

3. Tecniche e analisi SEO incluse: una guida assicurata

Ecco una guida che include tecniche e analisi SEO ufficiali, un vero e proprio corso SEO Udemy completo e pratico. Anch’esso a poco prezzo, a circa 9 euro, super scontatissimo, fornisce spunti concreti per migliorare la posizione del sito web. Come sfruttare un sito oggi, l’importanza del responsive, nozioni principali per l’ottimizzazione, saper utilizzare gli strumenti e tanto altro insegna questo corso SEO Udemy.

Più pratico che teorico, dopo averlo seguito, potrai anche configurare e interpretare i dati di Google Analytics e capire cosa poter migliorare nella strategia SEO. Infine, puoi anche avere la garanzia soddisfatti o rimborsati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.