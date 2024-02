3 concorrenti che sperano di essere i prossimi Bonk o Pepe

Proprio come Bonk e Pepe, abbiamo tre nuovi concorrenti che salgono sul palco, ognuno dei quali spera di essere la prossima grande novità. Nel folle mondo delle criptovalute, le meme coin hanno un posto speciale, in quanto mescolano umorismo, vibrazioni della community e la sottile possibilità di sfondare. È quasi come trovare un biglietto d'oro nella tua tavoletta di cioccolato. Questi migliori altcoin sono tutti pronti a portare in tavola divertimento e potenziali profitti. Si tratta di NuggetRush, Dogwifhat e Rebel Satoshi. Chissà che uno di loro non diventi la tua nuova mascotte digitale preferita. Scopriamo chi sono queste speranze e di cosa si occupano.

NuggetRush offre un'opportunità play-to-earn unica nel suo genere

Immagina un gioco in cui non solo ti diverti e passi il tempo, ma hai anche la possibilità di guadagnare dei veri e propri premi come oro e denaro. Questo è NuggetRush per te. Non si tratta di un gioco qualunque, ma di un modo completamente nuovo di concepire i giochi sul telefono. NuggetRush fa parte di questa tendenza chiamata GameFi, che in pratica significa che puoi giocare e allo stesso tempo avere a che fare con asset del mondo reale. Pensa a un gioco in cui l'oro che estrai o i tesori che trovi possono trasformarsi in qualcosa che puoi usare nella vita reale. Questo è sicuramente uno dei migliori investimenti in criptovalute che si possano fare nel mondo dei giochi.

Il gioco aiuta le community in luoghi dove la vita è un po' più dura, in particolare le persone che lavorano duramente nell'estrazione dell'oro nei paesi meno sviluppati. Giocando, stai dando una mano, il che, a mio parere, è un vantaggio per tutti. Il gioco ha questi personaggi che non servono solo per giocare ma sono anche collezionabili come NFT. Per chi ama collezionare oggetti rari, questa è l'occasione per raccogliere personaggi digitali che possono aumentare di valore nel tempo. In più, puoi guadagnare fino al 20% all'anno staking questi NFT, che è molto di più di quello che offre la maggior parte delle banche al giorno d'oggi.

NuggetRush utilizza un token speciale chiamato NUGX, che permette ai giocatori di avere voce in capitolo nella gestione del gioco, facendoti sentire parte di qualcosa di più grande. E la parte migliore? Nessun costo aggiuntivo per l'acquisto o la vendita della migliore criptovaluta. I creatori sono seriamente intenzionati a rendere questo gioco sicuro e affidabile. Hanno fatto controllare tutto da esperti e stanno persino cedendo il controllo ai giocatori dopo il lancio, fatto che è molto interessante per la trasparenza.

Dogwifhat è una meme coin costruita su Solana

Dogwifhat è un nuovo operatore nel settore delle criptovalute che sta attirando molta attenzione. Non si tratta di un'altra di quelle criptovalute che vengono pubblicizzate su Twitter o TikTok e poi scompaiono. No, questa criptovaluta ha un'azione concreta e sempre più persone desiderano averne una parte. Ciò significa che il volume di scambi e il valore totale bloccato sul mercato sono in aumento. Questo dimostra che le persone si stanno davvero impegnando, considerandolo uno dei migliori altcoin in cui investire.

Ora, cosa fa funzionare Dogwifhat? Funziona su una cosa chiamata Solana blockchain. Se non ne hai mai sentito parlare, considerala come un modo super veloce ed economico per fare tutte le tue operazioni in criptovalute. L'aspetto davvero interessante di Dogwifhat è il modo in cui mescola il divertimento e la goffaggine della cultura dei meme con il serio business delle criptovalute.

Per quanto riguarda i prezzi, Dogwifhat ha avuto un andamento altalenante. Ha raggiunto un picco di circa 0,4903 $ e, anche dopo aver subito alcuni cali, ha dimostrato di saper rimbalzare, fatto che ha reso molte persone entusiaste della sua prossima evoluzione. In questo momento la quotazione si aggira intorno a 0,2187 $, con un valore di mercato di circa 218,5 milioni di dollari e circa 38,6 milioni di dollari scambiati in un solo giorno. Si tratta di un'azione molto intensa che dimostra che si tratta di una criptovaluta per principianti popolare.

Se ti piace l'atmosfera dei meme e vuoi anche fare un po' di soldi con i tuoi investimenti, Dogwifhat potrebbe fare al caso tuo. Ha una solida base di sostenitori e sta dimostrando di essere molto più di un semplice colpo di fortuna. Per chi è alla ricerca di meme coin con una storia di grandi movimenti, Dogwifhat è sicuramente da tenere d'occhio.

Rebel Satoshi è la nuova ICO disponibile

Negli ultimi dieci anni il divario tra i ricchi e tutti gli altri ha continuato ad aumentare. È come se più soldi hai, più puoi guadagnare e il resto di noi sta solo cercando di recuperare. Si pensava che le migliori criptovalute potessero livellare il campo di gioco, ma poi anche le grandi banche e i fondi d'investimento di lusso hanno iniziato a partecipare, facendo sembrare il tutto come la solita storia con una nuova tecnologia.

Ecco Rebel Satoshi ($RBLZ), il nuovo arrivato che sta scuotendo le cose sfidando i grandi poteri centralizzati del mondo delle criptovalute. Si tratta di tornare alle origini della criptovaluta: rendere le cose di nuovo eque e decentralizzate. Rebel Satoshi ($RBLZ) non si limita a parlare, ma cammina battendo gli hedge fund al loro stesso gioco e restituendo il potere alle persone.

Grazie a Rebel Satoshi hai a disposizione diversi modi per rendere felice il tuo wallet. Puoi fare staking di token $RBLZ, scambiare NFT o tuffarti in un gioco che ti fa guadagnare.

Ma non è tutto. Essere attivi nella community di Rebel Satoshi può farti notare e loro amano ricompensare le persone che contribuiscono e aiutano. Si dice che l'ICO (Initial Coin Offering) di RebelSatoshi stia andando a gonfie vele, con 110 milioni di token venduti e oltre 1,5 milioni di dollari raccolti. Il prezzo del token DeFi è passato da 0,010 $ a 0,0224 $ durante il quarto round di vendita di Monarchs e si parla di un imminente raggiungimento di 0,025 $.

Quindi, se sei stanco della solita storia in cui i ricchi diventano sempre più ricchi, Rebel Satoshi potrebbe essere la boccata d'aria fresca che stai cercando. È più di una semplice criptovaluta: è una community che lotta per una fetta di torta più equa per tutti.

Conclusione

Avendo visto i dettagli di tutte le meme coin di cui sopra, possiamo sicuramente affermare che una di esse sarà sicuramente la prossima bonk o Pepe. Dipende da come i loro fondatori intraprenderanno la strada del successo. Al momento, NuggetRush sembra forte, con un'attenzione particolare all'aspetto del gioco e agli investimenti redditizi.

