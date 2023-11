2TB portatili, l'SSD per eccellenza di Samsung è in SUPER OFFERTA

A differenza dei tradizionali dischi rigidi (HDD) che utilizzano dischi magnetici in movimento, gli SSD utilizzano memorie flash NAND per l'archiviazione. Oggi su Amazon l'SSD portatile targata Samsung è in sconto del 39%, prezzo finale 129€.

Che affare l'SSD portatile di Samsung da 2TB a questo prezzo

Samsung Memorie presenta il suo nuovo SSD portatile, una soluzione di archiviazione digitale all'avanguardia con una capacità generosa di 2 TB. Questo dispositivo offre prestazioni superiori grazie all'interfaccia USB 3.2, che lo rende fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni. La tecnologia di connettività USB assicura una connessione affidabile e versatile.

La caratteristica speciale di questo SSD è la sua resistenza all'acqua, confermata dalla certificazione IP65. Questa protezione aggiuntiva lo rende ideale per l'utilizzo in condizioni avverse, garantendo una durata superiore nel tempo.

Il suo design robusto è ulteriormente evidenziato dalla scocca in gomma resistente agli urti, che consente all'SSD portatile T7 Shield di resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri. Questa caratteristica lo rende un compagno affidabile per chi è sempre in movimento.

In termini di prestazioni, questo SSD raggiunge velocità di lettura/scrittura eccezionali, con valori che arrivano fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. I due cavi USB inclusi, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, consentono una connessione facile e veloce a una varietà di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. In sintesi, l'SSD portatile Samsung Memorie rappresenta una combinazione di alta capacità, prestazioni avanzate e resistenza fisica, offrendo una soluzione completa per le esigenze di archiviazione dei dati in mobilità.

Amazon oggi applica uno sconto molto interessante del 39% sull'SSD portatile da 2TB di casa Samsung, per un prezzo finale di 129€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.