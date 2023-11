2TB di dati con l'Hard Disk Western Digital ad un SUPER PREZZO: Effetto Cyber Monday

Western Digital Corporation è un'azienda statunitense specializzata nella produzione di dispositivi di archiviazione dati. Oggi, su Amazon, in occasione del Cyber Monday, è presente uno sconto del 26% sull'Hard Disk esterno da 2TB di Western Digital per un costo finale di 77,90€.

Western Digital: Amazon lancia la promo sull'Hard Disk da 2TB

L'unità di storage portatiledi Western Digital offre la sicurezza e la libertà necessarie per esplorare il mondo con la tranquillità di avere sempre con sé i propri dati. Il suo design elegantissimo, che sta comodamente nel palmo di una mano, fornisce abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti, rendendola ideale per chi è sempre in movimento.

L'unità è dotata di software di backup integrato, assicurando che tutti i contenuti creati durante i tuoi viaggi, come foto, video, musica e documenti, siano al sicuro. Puoi configurare il backup in base alle tue esigenze, scegliendo l'ora e la frequenza desiderate.

La massima protezione è garantita dalla protezione con password e crittografia hardware AES a 256 bit integrata. Basta installare il software e impostare la password per attivare la sicurezza dei tuoi dati sensibili.

L'uso è semplice e immediato: l'Hard Disk è pronto all'uso con il cavo necessario. Grazie all'interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire il backup dei contenuti importanti della tua vita in modo rapido e efficiente. Per garantire una sensazione costante di sicurezza, l'unità è progettata rispettando rigorosi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 26% sull'Hard Disk Esterno da 2TB di Western Digital: prezzo finale 77,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.