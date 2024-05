210€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A54: offerta top su eBay

Il Samsung Galaxy A54 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo una serie di caratteristiche all'avanguardia e prestazioni di alto livello in ogni ambito. Dotato di un ampio display da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, questo dispositivo offre un'esperienza visiva coinvolgente e nitida, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, la navigazione web e molto altro ancora.

Una delle sue eccellenze risiede nel modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti, consentendo agli utenti di godere di connettività veloce e affidabile in ogni situazione.

Ma ciò che rende veramente unico il Samsung Galaxy A54 è la sua fotocamera da 50 megapixel, che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Questo garantisce risultati incredibilmente dettagliati e nitidi, sia per le foto che per i video.

Non solo prestazioni fotografiche di alto livello, ma anche un design sottile e raffinato, con uno spessore di soli 8.2mm, che conferisce al Samsung Galaxy A54 un aspetto elegante e moderno. Samsung Galaxy A54, dunque, si presenta come un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze più esigenti degli utenti moderni.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A54 viene maxi scontato del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 289,90€.