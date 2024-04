179€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A34: eBay lancia la promo sullo smartphone ad un PREZZO OUTLET

Il Samsung Galaxy A34 è uno smartphone Android progettato per offrire un'esperienza di imaging eccezionale che soddisferà anche l'utente più esigente. Ciò che colpisce immediatamente è il suo straordinario display Touchscreen da 6.6 pollici, che lo posiziona ai vertici della categoria. Con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, garantisce una qualità visiva nitida e dettagliata per un'esperienza di visualizzazione coinvolgente.

In termini di funzionalità, il Samsung Galaxy A34 non delude. Dotato di modulo 5G, assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet eccellente, oltre alla connettività Wi-Fi e al GPS per una connessione affidabile in ogni situazione.

La vera eccellenza di questo smartphone risiede nella sua capacità multimediale, grazie alla fotocamera da 48 megapixel. Questa fotocamera consente di catturare foto di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8000 x 6000 pixel e di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Che tu stia scattando foto o registrando video, il Samsung Galaxy A34 ti offre strumenti potenti per esprimere la tua creatività.

Nonostante le sue prestazioni avanzate, lo spessore contenuto di soli 8.2mm rende questo smartphone estremamente maneggevole e attraente per chi cerca un dispositivo compatto e leggero da portare ovunque.

Su eBay, oggi, viene applicato uno sconto in formato extra large del 45% sul Samsung Galaxy A34 che viene venduto al costo totale e finale di 219,90€.