157€ RISPARMIATI sull'Honor 90: MEGA SCONTO attivo su eBay

L'Honor 90 si distingue come uno smartphone che offren un'ampia gamma di funzionalità avanzate che lo rendono un dispositivo completo e versatile. Con un display da 6.7 pollici e una risoluzione di 2664 x 1200 pixel, questo smartphone offre un'esperienza visiva coinvolgente e nitida, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Uno dei punti di forza dell'Honor 90 è il suo modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet senza interruzioni, offrendo una connettività di alta qualità per gli utenti sempre connessi. Per quanto riguarda la multimedialità, l'Honor 90 si distingue per la sua fotocamera da ben 200 megapixel.

Questa fotocamera permette di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione fino a 16330 x 12247 pixel, garantendo dettagli straordinari e una chiarezza senza precedenti in ogni scatto. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel assicura una qualità eccezionale anche nelle riprese video.

Nonostante le sue potenti funzionalità, l'Honor 90 mantiene uno spessore contenuto di soli 7.8mm, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e raffinato. Questo rende l'Honor 90 non solo un dispositivo tecnologicamente avanzato, ma anche esteticamente accattivante. Honor 90 è uno smartphone completo e all'avanguardia e se sei alla ricerca di uno smartphone affidabile e potente, l'Honor 90 è sicuramente una scelta da prendere in considerazione.

Su eBay, oggi, Honor 90 viene maxi scontato del 31% e viene venduto al costo totale e finale di 343€. Approfittane ora!