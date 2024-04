138€ RISPARMIATI sul Motorola Edge 30 Neo su eBay

Motorola è un'azienda con una lunghissima tradizione nell'ambito della telefonia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto doppio sull'Edge 30 Neo: 43% + 10€ con il coupon PSPRAPR24 per un costo totale e finale di 162€.

Doppia promozione sul Motorola Edge 30 Neo

Il Motorola Edge 30 Neo si distingue come uno smartphone Android di eccellente qualità, con un'enfasi particolare sull'imaging, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il suo display Touchscreen da 6.3 pollici è uno dei suoi punti di forza, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, posizionando questo dispositivo Motorola al vertice della sua categoria.

Dotato di funzionalità all'avanguardia, il Motorola Edge 30 Neo offre una connettività completa, con il modulo 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti, insieme alla connettività Wi-fi e al GPS integrato.

Ma ciò che realmente distingue questo smartphone è la sua potente fotocamera da 64 megapixel, che permette di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 9238 x 6928 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, offrendo una versatilità multimediale senza precedenti.

Nonostante le sue prestazioni di alto livello, il Motorola Edge 30 Neo vanta uno spessore contenuto di soli 7.8mm, conferendogli un aspetto elegante e sottile che lo rende ancora più accattivante per gli utenti che cercano un dispositivo esteticamente piacevole senza sacrificare le funzionalità avanzate. Il Motorola Edge 30 Neo, quindi, si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile, performante e dotato di un'eccezionale qualità fotografica

