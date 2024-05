130€ RISPARMIATI sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro: eBay lancia la promozione

Xiaomi Redmi Note 13 Pro si distingue come uno smartphone Android completo, che offre prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display Touchscreen da 6.67 pollici, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, questo dispositivo offre un'esperienza visiva eccezionale e dettagliata.

Dal punto di vista delle funzionalità, il Redmi Note 13 Pro 4G non delude affatto. Il modulo LTE 4G garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione Internet senza interruzioni, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS assicurano una connessione stabile e una localizzazione precisa in qualsiasi momento.

Ma è nell'ambito della multimedialità che il Redmi Note 13 Pro 4G si distingue davvero. La fotocamera principale da 200 megapixel cattura immagini incredibili, con una risoluzione massima di 16330 x 12247 pixel, mentre la capacità di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel assicura riprese nitide e dettagliate.

Nonostante le sue prestazioni avanzate, lo spessore del Redmi Note 13 Pro 4G è sorprendentemente contenuto, misurando solamente 8mm, il che lo rende non solo potente ma anche estremamente elegante e maneggevole. Xiaomi Redmi Note 13 Pro si presenta come un dispositivo Android completo e performante, in grado di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato.

Su eBay, oggi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro viene messo in mega sconto del 37% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 219,90€. Approfittane subito!