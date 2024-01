128GB di schedaSD di Samsung IN OFFERTA su Amazon

La scheda SD Samsung EVO Plus è la compagna ideale per catturare e archiviare i tuoi momenti preferiti in modo impeccabile. Supportando risoluzioni FHD e 4K, questa scheda offre la flessibilità necessaria per la creazione di contenuti quotidiani di alta qualità, sia che tu stia registrando video mozzafiato o scattando fotografie nitide.

La velocità di trasferimento straordinaria di 130 MB/s consente di caricare rapidamente i tuoi filmati sul PC, garantendo un flusso di lavoro efficiente e senza intoppi. Disponibile in varianti di 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB, la scheda SD Samsung EVO Plus offre ampio spazio di archiviazione per gestire facilmente tutte le tue esigenze di memorizzazione, che si tratti di foto, video o altri file multimediali.

La sicurezza dei tuoi preziosi dati è una priorità, e la scheda SD Samsung EVO Plus offre una protezione a 7 livelli. Affronta le sfide quotidiane con tranquillità, grazie alla resistenza all'acqua, alle variazioni di temperatura, ai raggi X, ai campi magnetici, agli urti, alle cadute e all'usura.

Questo versatile accessorio è compatibile con fotocamere digitali SLR e mirrorless, offrendo una soluzione affidabile per gli appassionati di fotografia. Con il marchio di fiducia Samsung e una robusta capacità di memoria di 128 GB, la scheda SD Samsung EVO Plus si presenta come una scelta affidabile per soddisfare le tue esigenze di archiviazione e cattura di contenuti ad alta risoluzione.

Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare lo sconto del 7% sulla schedaSD targata Samsung da 128GB per un costo totale di 17€.