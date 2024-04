10% di sconto per imparare l’inglese con British Council

Non tutte le persone che viaggiano nel mondo riescono a comunicare con la gente del posto oppure conoscono la loro cultura. E le opportunità lavorative, dove le mettiamo? Per diventare cittadini del mondo, bisogna imparare l’inglese. Adesso, con il 10% di sconto sui corsi self-study di British Council, farlo diventa ancora più accessibile e divertente!

10% di sconto sui corsi self-study di British Council

Perché conviene iscriversi ai corsi self-study di British Council? Ecco i motivi:

Impara a tuo ritmo: scegli tu quando, dove e come studiare, adattando l'apprendimento alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

scegli tu quando, dove e come studiare, adattando l'apprendimento alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Esercizi coinvolgenti: divertiti con attività interattive e stimolanti, create da esperti linguisti per rendere l'apprendimento un'esperienza piacevole e gratificante.

divertiti con attività interattive e stimolanti, create da esperti linguisti per rendere l'apprendimento un'esperienza piacevole e gratificante. Migliora tutte le tue abilità: sviluppa le tue capacità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione in modo completo e armonico.

sviluppa le tue capacità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione in modo completo e armonico. Materiali di alta qualità: accedi a un'ampia gamma di contenuti didattici sviluppati da esperti per studenti di tutti i livelli, dall'elementare all'avanzato.

accedi a un'ampia gamma di contenuti didattici sviluppati da esperti per studenti di tutti i livelli, dall'elementare all'avanzato. Community globale: unisciti a una piattaforma online di studenti provenienti da tutto il mondo per mettere in pratica le tue abilità linguistiche e condividere esperienze.

unisciti a una piattaforma online di studenti provenienti da tutto il mondo per mettere in pratica le tue abilità linguistiche e condividere esperienze. Certificati e riconoscimenti: dimostra i tuoi progressi e le tue competenze ottenendo badge digitali e certificati al completamento di ogni modulo.

Fai il primo passo verso il tuo futuro: approfitta della promozione e risparmia il 10% sul primo mese di corso, pagando solo 7,20 euro anziché 8. Il pacchetto include l'accesso a tutti i vantaggi sopra elencati, per un apprendimento completo e personalizzato.

Non perdere questa occasione unica: inizia il tuo percorso per imparare l’inglese con British Council e conquista il mondo! Visita il sito web di British Council per saperne di più e attivare la tua promozione con il 10% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.