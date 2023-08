Parlare di cashback a volte può sembrare inutile, visto che il tasso percentuale di rimborso sulle spese è spesso molto basso.

Ma, comunque, consente ugualmente di mettere da parte piccole somme di denaro, che di questi tempi conta molto.

Attualmente, Carta Blu American Express mette a disposizione per nuovi e vecchi clienti un cashback dell’1% sugli acquisti effettuati tramite la carta. Riceverai il credito direttamente sul Conto Carta e potrai utilizzarlo per gli acquisti che più desideri.

Ma non è tutto: i nuovi clienti non pagheranno il canone per il primo anno.

1% di Cashback e canone zero per un anno con Blu American Express

Come per tutte le altre carte della società American Express, la caratteristica principale di Carta Blu è la sua flessibilità sulle varie opzioni di pagamento, tutte adattabili alle tue diverse esigenze.

Avrai a disposizione un plafond che arriva fino a 10.000 euro, a condizioni parecchio vantaggiose. Inoltre, consente anche di avere sconti davvero interessanti, un aspetto che non devi assolutamente sottovalutare.

Se vuoi accedere alle due offerte Carta Blu American Express (cashback dell’1% e canone zero per un anno), devi soltanto cliccare sul link qui sotto e richiedere la carta:

A tua disposizione ci sarà la protezione contro le frodi, una polizza assicurativa sui viaggi e la sicurezza di un circuito di pagamento che ha alle spalle ben 170 anni di storia.

