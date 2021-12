HTTP Toolkit: uno strumento di analisi del traffico HTTP(S)

La crescente adozione di architetture sempre più distribuite (come quella a microservizi), e delle conseguenti tecnologie a contorno, ha reso indispensabile per moltissimi sviluppatori la necessità di analizzare il traffico di rete. Strumenti come Wireshark o Postman sono quindi il pane quotidiano per moltissimi programmatori che si occupano di applicazioni backend o frontend.

In questo articolo, presenteremo brevemente le caratteristiche di un altro strumento molto interessante: HTTP Toolkit.

HTTP Toolkit: caratteristiche e funzionalità

HTTP Toolkit è uno strumento che consente di analizzare il traffico HTTP e HTTPS, offrendo ai suoi utenti la possibilità di intercettare le richieste, modificarle, metterle in pausa o crearne di nuove. Esso è supportato da tutti i principali sistemi operativi (Windows, macOS e Linux), ed è in grado di identificare tutto il traffico HTTP in uscita da diversi software che girano sul sistema.

HTTP Toolkit esiste in versione gratuita e open source che include moltissime funzionalità, oltre poi alla possibilità di ottenere una versione Pro a pagamento, che aggiunge ulteriori funzionalità avanzate.

Al primo avvio dell’applicazione, ci viene richiesto di selezionare le sorgenti da cui raccogliere il traffico, tra cui browser, terminale o perfino dispositivi Android.

Una volta selezionata la sorgente, verranno via via mostrate nell’interfaccia di HTTP Toolkit tutte le richieste, che sarà possibile selezionare e modificare.

Da questa interfaccia, è possibile personalizzare tutti gli header della richiesta, ed eventualmente inviarne una nuova. In alternativa, è altresì possibile mettere in pausa l’invio della richiesta, modificandola prima che questa venga effettivamente inoltrata al server.

In aggiunta a queste funzionalità, la versione Pro consente inoltre di definire dei flussi di richieste HTTP, in cui una serie di richieste successive possono essere generate in funzione delle risposte ottenute dalle richieste precedenti. È inoltre possibile inoltrare le richieste ad altri server, e molte altre funzionalità che possono essere esplorate dando un’occhiata al sito ufficiale.

Come ottenere HTTP Toolkit

Per ottenere HTTP Toolkit, è sufficiente scaricarlo tramite il sito ufficiale. Come già accennato, il software è disponibile per diverse piattaforme, ed è gratuito. La versione Pro può essere ottenuta la costo di 7 euro al mese, che salgono a 11 nel caso in cui si voglia la versione dedicata ai team.

Fonte: HTTP Toolkit