DevToys: un coltellino svizzero per gli sviluppatori

"Swiss Army knife for developers", questa è la definizione dei DevToys data dal loro sviluppatore. Si tratta di una vera e propria raccolta di strumenti per gli sviluppatori. Tutti i tool compresi nel package sono utilizzabili offline, sono disponibili gratuitamente e vengono rilasciati sotto licenza Open Source. Lo scopo del progetto e quello di permettere l'esecuzione dei task che si presentano più frequentemente durante le sessioni di coding.

Le funzionalità di DevToys

Per questa ragione DevToys offre funzionalità per la formattazione di JSON, la comparazione tra testi, il testing delle espressioni regolari e non solo. Sono compresi diversi convertitori, a esempio da JSON a YALM e viceversa, nello stesso modo vengono messi a disposizione encoder e decoder per HTML, JWT, GZip, URL nonché testi e immagini Base64.

È possibile formattare anche SQL e XML, sfruttare dei generatori di Hash (MD5, SHA1, SHA256 e SHA512), checksum o di semplici placeholder per siti Web e documenti basati su "Lorem Ipsum". Sono poi disponibili un convertitore di immagini, il supporto per la compressione di JPEG e PNG così come quello per l'evidenziazione della sintassi indispensabile per qualsiasi sviluppatore.

Nato per Windows

DevToys richiede un ambiente di lavoro basato come minimo sulla build 1903 di Windows 10. Può essere inoltre scaricato direttamente dal Microsoft Store e dispone anche di un repository su GitHub. Nato per essere utilizzato sui sistemi operativi di Microsoft, integra una feature particolarmente utile per la produttività chiamata Smart Detection. Grazie ad essa DevToys è in grado di identificare automaticamente lo strumento più adatto da utilizzare per un determinato compito in base a quanto è stato memorizzato nella clipboard.

Come anticipato, tutti gli strumenti presenti nella raccolta sono utilizzabili offline, senza la necessità di un collegamento ad Internet. Questo significa che nessun dato viene trasmesso verso server esterni. Sono richiesti però alcuni permessi come per esempio la possibilità di utilizzare tutte le risorse del sistema nelle operazioni di compressione delle immagini.