Raspberry Pi Build HAT, Raspberry Pi per LEGO® Technic™

Gli sviluppatori della Raspberry Pi Foundation hanno recentemente annunciato il lancio di Raspberry Pi Build HAT, una soluzione completamente nuova per l’integrazione tra la single board, i motori e i sensori LEGO® Technic™. Come sempre accade per le iniziative della fondazione, anche questo progetto sviluppato in collaborazione con LEGO® Education è dedicato principalmente alla didattica e alla formazione incentrate sulle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) ma non mancherà di attrarre l’attenzione dei makers.

Prezzo e modelli supportati

Raspberry Pi Build HAT, dove l’acronimo sta per Hardware Attached on Top, si presenta come un add-on estremamente economico rispettando la filosofia che ha ispirato la realizzazione e la commercializzazione dei suoi predecessori. Con la modica spesa di 25 dollari si può disporre di un componente collegabile a qualsiasi board Raspberry Pi con interfaccia GPIO (General Purpose Input/Output) a 40 pin, compresi i modelli Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi Zero.

Disponendo di un cavo piatto si è possibile utilizzare inoltre una Raspberry Pi 400. Si può connettere Raspberry Pi Build HAT ad una Raspberry Pi tramite un comune distanziatore da 9 millimetri per garantire la massima stabilità, diversamente si potrebbe optare per un’header (presa GPIO) extra-tall con cui lasciare liberi i pin non utilizzati.

Il chip microcontroller di riferimento è un RP2040 esattamente come nel caso della Raspberry Pi Pico.

Da segnalare anche la disponibilità di un nuovo alimentatore, venduto al prezzo di 15 dollari, appositamente pensato per Raspberry Pi Build HAT e in grado di soddisfare le richieste dei motori LEGO® Technic™ che necessitano di essere alimentati esternamente a 7.5V.

Tale dotazione è necessaria quando si utilizzano per esempio lo SPIKE™ Colour e i sensori di distanza, per altri applicazioni potrebbe essere sufficiente il power socket USB di una Raspberry Pi.

Una libreria per la programmazione

Raspberry Pi Build HAT viene rilasciato insieme ad un’apposita libreria Python per la programmazione di prototipi in grado di combinare le collezioni LEGO® con la single board più venduta al mondo. Il suo funzionamento è simile a quello di altre soluzioni per il coding come per esempio gpiozero che consente, tra l’altro, di controllare i Led connessi ai pin di una Raspberry Pi.

La libreria supporta tutti i dispositivi LEGO® Technic™ inclusi nell’Education SPIKE™ Portfolio come quelli del LEGO® MINDSTORMS® Robot Inventor kit e qualsiasi altro device che utilizza il connettore LPF2.

