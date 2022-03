AMD Radeon RX 550 4GB GDDR5 in promo su Amazon ad un prezzo INCREDIBILE

Il mercato delle schede video è stato penalizzato negli ultimi tempi a causa della pratica del mining di Ethereum/Bitcoin. La Radeon RX 550, si trova nella fascia medio-bassa, il che la rende perfetta per i computer che necessitano di una scheda video prestante, ma senza troppe pretese. Oggi la si può acquistare su Amazon ad un prezzo davvero incredibile, parliamo di soli 169,99 euro con uno sconto già applicato del 35%.

In generale, le schede basate sul chip Radeon RX 550 di AMD, con 4 GB di memoria sono rivolte agli utenti con un budget limitato. In questo mercato, la concorrenza principale è costituita da schede basate sull’architettura Radeon RX (per esempio la versione 460) o la Nvidia GeForce GTX 1050.

Di tutti i chip grafici della serie Radeon RX 500 di AMD, l’RX 550 è la versione più ridotta che abbiamo visto finora. Per questo motivo, Asus ha dovuto includere solo una singola ventola per il raffreddamento su questa scheda.

Il design a ventola singola aiuta a mantenere questa scheda piccola. Con ‎18.49 cm di lunghezza, 11.28 di profondità e 3.48 cm in altezza, la RX 550 dovrebbe adattarsi a tutti i CASE tranne i più piccoli.

In termini di requisiti di alimentazione, questa scheda non ha connettori PCI Express secondari, ma assorbe energia direttamente dalla scheda madre. La scheda è dotata di tre connettori video: un DVI, uno HDMI 2.0 e un normale DisplayPort.

Questa scheda è compatibile con il software GPU Tweak II e molti altri disponibili online. Il software può essere scaricato gratuitamente e consente l’overclocking con un clic. L’esecuzione del software farà comparire il menu Home, e si potrà scegliere tra tre modalità preimpostate: modalità OC, modalità di gioco e modalità silenziosa.

In modalità Gaming, la scheda funziona a una velocità di clock di base di 1.183 MHz. Mettere la scheda in modalità Silent abbassa il clock di 20 MHz, mentre la modalità OC lo aumenta di 20 MHz.