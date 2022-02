Apple: ecco perché il visore AR/VR potrebbe essere un’opportunità per le imprese

Sebbene non ci sia ancora stata alcuna comunicazione ufficiale, il fatto che Apple intenda immettere sul mercato un proprio visore AR/VR è ormai praticamente da dare per certo. Al pari di molte altre aziende, infatti, pure il gruppo di Cupertino intende entrare a far parte a tutto tondo della realtà mista e le proprietà intellettuali recentemente registrate e le varie voci di corridoio che negli ultimi tempi si susseguono in modo sempre più insistente ne sono la dimostrazione.

Apple: il visore AR/VR anche in azienda, ecco perché

Si prevede, infatti, che Apple possa introdurre un suo visore entro l’anno corrente, o al più tardi entro il 2023. Il dispositivo, basato su un sistema operativo proprietario teoricamente denominato realityOS, dovrebbe venire equipaggiato con due processori, uno equivalente a quanto in uso su Mac, mentre un altro pensato per gestire gli input. Dovrebbe trattarsi di un device in grado di funzionare in autonomia, quindi non di un accessorio da abbinare ad iPhone, dotato di due display micro-OLED 4K di Sony e supporterebbe una vasta gamma di app e non solo delle risorse specifiche.

Tenendo conto delle sue presunte caratteristiche, è lecito chiedersi se la soluzione AR/VR di Apple possa essere una buona opportunità anche per le imprese. Sulla carta sembrerebbe di sì, ma ciò che non è possibile prevedere è quali saranno le conseguenze impreviste o la misura in cui il visore potrà offrire vantaggi in termini di produttività. Quando si tratta di avere a che fare con nuovi dispositivi e tecnologie è sempre un’incognita.

Inoltre, qualora Apple riuscisse a creare una soluzione in grado di evitare che i dipendenti possano scontrarsi tra loro quando immersi nella realtà mista, implementando dei sistemi anti-collisione ad hoc, di certo andrebbe a rassicurare le realtà aziendali a dare quantomeno uno sguardo al suo device.

Quello che sicuramente promette di buono il visore di Apple sul fronte aziendale è il fatto che il visore dovrebbe permettere di sfruttare FaceTime, con Memoji e SharePlay al seguito, il che si rivelerebbe assai utile per la messa a punto di videoconferenze di gruppo.