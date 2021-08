WordPress domina ancora il mercato dei CMS

Una recente ricerca svolta da GigaPress e basata sui dati di Alexa Top Sites confermerebbe ancora una volta la posizione dominante acquisita ormai da tempo da WordPress nel mercato dei CMS (Content Management System). Considerando i 10 mila siti Web più visitati secondo l’Alexa Traffic Rank, e un ecosistema composto da circa 900 applicazioni, WordPress sarebbe presente in poco meno del 45% dei casi.

Tale percentuale potrebbe essere molto più elevata se si considerasse il Web nel suo insieme, si calcola infatti che ad oggi oltre il 70% delle pagine Web attive siano basate su WordPress. Nel caso delle realtà a traffico elevato sarebbe però ancora molto diffusa la tendenza ad adottare soluzioni proprietarie e quindi non disponibili pubblicamente, ecco perché secondo la rilevazione di GigaPress almeno il 76.12% avrebbe adottato un CMS custom, e privato, preferendolo ad altre alternative commerciali o Open Source.

Considerando unicamente i Top Sites rimanenti, la percentuale relativa a quelli basati su WordPress si assesterebbe al 44.26% (cioè poco meno dell’11% sul dato complessivo). Al secondo posto si piazzerebbe invece Drupal, con un market share del 9.63%, seguito da Adobe Experience Manager, con l’8.54% e da un distanziatissimo Joomla con appena il 2.21%.

Tenendo conto invece delle solo prime mille posizioni, la quota di mercato di WordPress scenderebbe ad un comunque sostanzioso 31.2%, mentre sarebbero molto più elevate le percentuali relative a Adobe Experience Manager (questa volta al secondo posto con 16.3 punti) e Drupal, in terza posizione con l’11.3%. Si noti inoltre come anche in questo caso Joomla non riuscirebbe ad andare oltre ad un market share marginale, con il 2.8%, mentre crescerebbe notevolmente il dato di un’applicazione come Umbraco, poco conosciuta nel nostro Paese, con il 7.1% contro l’1.75% sui primi 10 mila.

Tra le altre soluzioni in classifica troviamo anche Blogger, DataLife Engine, SiteCore, e le GitHub Pages ma nessuna di queste ultime riuscirebbe a raggiungere un market share di almeno 2 punti percentuali.

A consolidare la posizione di WordPress non vi sarebbero soltanto la semplicità di utilizzo, la licenza Open Source scelta dai suoi sviluppatori, la grande disponibilità di plugin per l’estensione delle funzionalità di base e l’ampia scelta di temi per la personalizzazione del layout, ma anche il fatto che si tratta di un’applicazione in circolazione da quasi 20 anni in grado di garantire una continuità e una capacità di evolvere che altri progetti non sarebbero stati in grado di emulare.

Fonte: GigaPress