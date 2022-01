Linus Torvalds annuncia la RC del kernel 5.17

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha comunicato alla community di utenti e sviluppatori, tramite la mailing-list ufficiale dedicata ai developer del progetto, il rilascio della nuova release candidate del kernel Linux, ovvero la milestone 5.17. Sono passate infatti due settimana dal rilascio della precedente versione stabile, la 5.16, e questo nuovo rilascio rientra perfettamente nelle tempistiche di sviluppo dettate dal team dei coder, che punta ad offrire ai tester del codice una nuova build a cadenza regolare.

Nelle release note Linus Torvalds dichiara:

“[Linux] 5.17 doesn’t seem to be slated to be a huge release, and everything looks fairly normal. We’ve got a bit more activity than usual in a couple of corners of the kernel (random number generator and the fscache rewrite stand out), but even with those things, the big picture view looks very much normal,” said Linus Torvalds.”