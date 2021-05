Flash e Windows 10: addio entro luglio

L’aggiornamento cumulativo per Windows 10 che la Casa di Redmond rilascerà a luglio determinerà la rimozione definitiva del plugin Flash Player di Adobe dal sistema operativo. A renderlo noto è stata la stessa Microsoft tramite un update del post pubblicato nel settembre dello scorso anno con il quale si annunciava l’intenzione di procedere con la cancellazione forzata della soluzione di San Jose dal suo ecosistema.

Un aggiornamento obbligatorio

A dimostrazione di quanto la deadline di Flash sia ormai sempre più vicina vi è anche lo stop dello scorso gennaio alle patch di sicurezza per i browser Web Edge Legacy e Internet Explorer 11, anch’essi destinati a scomparire nel breve periodo per lasciare posto alla più recente release di Edge, interamente basata sulla codebase di Chromium, che è ora disponibile anche per Linux in versione beta.

A tal proposito è utile ricordare che l’Update for Removal of Adobe Flash Player è divenuto obbligatorio a partire da febbraio e che una volta installato non può essere rimosso. In questo modo l’azienda capitanata da Satya Nadella ha voluto confermare le decisioni prese in ottobre, quando venne rilasciato l’aggiornamento KB4577586 che per alcuni mesi è stato distribuito come soluzione opzionale per la cancellazione di Flash.

La strada verso la deadline

Stando a quanto programmato dagli sviluppatori di Microsoft per i prossimi mesi, a partire da giugno 2021 l’Update for Removal of Adobe Flash Player verrà incluso nella Preview Update per Windows 10 (versione 1809 o successive), nello stesso modo sarà inserito anche in qualsiasi aggiornamento cumulativo previsto per il futuro.

A luglio invece l’aggiornamento KB4577586 sarà incluso negli aggiornamenti cumulativi per Windows 10 nelle versioni 1607 e 1507. Previsto anche il rilascio negli update di sicurezza implementati per Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Embedded 8 Standard.

Chi volesse procedere da subito alla rimozione del Flash Player non dovrà fare altro che effettuare il download dell’update KB4577586 dall’apposito catalogo online di Windows.

Per i nostalgici di Flash

Nonostante la decisione di Microsoft, Flash non sparirà definitivamente dalla Rete. L’Internet Archive ha infatti deciso di aprire una sezione appositamente dedicata a tali contenuti nel proprio sito Web.

Tale iniziativa è stata possibile grazie all’utilizzo di Ruffle, un emulatore realizzato in linguaggio Rust in grado di funzionare su tutti i sistemi operativi e i browser più utilizzati grazie allo standard aperto WebAssembly.

Rust dispone di una sandbox con cui eseguire contenuti animati in un ambiente isolato, le criticità di sicurezza presenti in Flash non avranno quindi effetto sulla piattaforma ospitante. Ruffle inoltre non sono richiede procedure di configurazione complesse perché può individuare i contenuti in Flash rendendoli riproducibili anche su OS mobile che non supportano tale tecnologia come iOS e Android.

Fonte: Windows Blog