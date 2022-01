GitHub project, in beta

Attualmente in fase di betatest, i project di GitHub sono dei fogli di lavoro personalizzabili e integrabili con le issue (idee, feedback, task, bug..) e le pull request formulate attraverso il servizio. In sostanza si tratta di strumenti customizzabili e flessibili per pianificare il proprio lavoro su GitHub e tenerne traccia.

I project sono dotati di un layout personalizzabile tramite l’applicazione di filtri con in più la possibilità di estrarre è raggruppare dati proprio in base alle issue e alle pull request effettuate, si possono inoltre definire dei campi custom per il tracking dei metadata.

Project e aggiornamenti automatici

Tra i vantaggi di questa funzionalità vi è il fatto che ciascun project viene aggiornato automaticamente con le informazioni messe a disposizione dalla piattaforma di code hosting, quando viene apportata una modifica a carico di una issue o una pull request il project associato la registra in modo da restituire sempre una fotografia in tempo reale dello stato di avanzamento di un progetto.

A tal proposito è utile notare come il meccanismo di aggiornamento operi in senso bidirezionale, questo significa che se per esempio viene modificata l’informazione riguardante una pull request o una issue in un project, la pull request o la issue tengono conto di questo cambiamento.

Campi personalizzabili, workflow e command palette

I campi personalizzati consentono in pratica di aggiungere metadata ad un task, in questo modo si possono tracciare metadata relativi alla complessità di una procedura o al livello di priorità di un task così come includere campi di testo per la scrittura di note veloci o campi per la pianificazione del lavoro a livello settimanale.

I project mettono a disposizione dei workflow integrati dedicati ai già citati stati di avanzamento, una issue giunta al termine è quindi classificabile automaticamente come conclusa. Nello stesso modo si possono utilizzare l’API GraphQL e le GitHub Action per l’automatizzazione dei task.

I project comprendono anche una command palette con cui modificare rapidamente le viste e aggiungere nuovi campi, si tratta di operazioni completamente guidate quindi per usarla non sarà necessario ricordare complicate scorciatoie da tastiera.

Fonte: GitHub