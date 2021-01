Intel oneAPI Toolkits: sviluppare app per CPU, GPU ed FPGA

Da qualche settimana, Intel ha rilasciato la nuova versione del suo oneAPI toolkit, una suite di software per lo sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni. Utilizzando gli strumenti di oneAPI, gli sviluppatori sono infatti in grado di sviluppare nuove soluzioni (od ottimizzare quelle preesistenti), senza limiti sulle architetture, dato il supporto a CPU, GPU, FPGA e altri acceleratori hardware.

Cos’è Intel oneAPI?

Intel oneAPI è la nuova versione della suite di prodotti nota in origine come Intel Parallel Studio XE, e include il supporto a diversi linguaggi di programmazione, oltre a numerose librerie e toolkit aggiuntivi che si unisco a vari strumenti di analisi, profilazione e ottimizzazione del codice. A tutto ciò va aggiunto il supporto multipiattaforma ai sistemi operativi Windows, Linux e (limitatamente ad alcune funzionalità) anche MacOS.

L’importanza di una tecnologia come oneAPI è evidente soprattutto nei contesti in cui è necessario affidarsi ad architetture hardware specializzate, che tipicamente richiedono linguaggi specifici e codice che difficilmente è riutilizzabile. È il caso, ad esempio, di software prototipali di basso livello, sviluppati a supporto di hardware innovativi. Il toolkit di oneAPI offre un modello di programmazione eterogeneo, consentendo un alto livello di interoperabilità tra linguaggi di programmazione general purpose come C, C++, Fortran e Python, nonché con alcune soluzioni standard come MPI e OpenMP.

Per supportare queste funzionalità, oneAPI include compilatori, librerie di ottimizzazione, e strumenti di analisi e debugging specificamente costruiti per le specifiche necessità di sviluppo su architetture non convenzionali. Inoltre, è supportata anche la possibilità di migrare codice scritto per CUDA in un linguaggio noto come DPC++ (Data Parallel C++), specificamente pensato per la parallelizzazione del codice. Infine, oneAPI include strumenti aggiunti per l’high performance computing (HPC) o per l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Ottenere Intel oneAPI

Per ottenere tutta la suite di software Intel oneAPI, un’ottima possibilità è costituita da Adalta, Elite Reseller italiano di Intel, che fornisce le licenze ed il supporto necessario (Priority Support Intel).

Tutte le risorse legate a Intel oneAPI sono reperibili sul sito di Adalta, facendo riferimento a questo link. In particolare, sono disponibili numerosi tutorial e documenti all’interno della sezione accessibile alla voce Risorse Utili, da cui è possibile accedere a video ed esempi.

Particolarmente interessante è inoltre il webinar “Intel oneAPI: esempi di programmazione”, che avrà luogo il prossimo mercoledì 27 gennaio. Chiunque fosse interessato può iscriversi e ottenere maggiori informazioni facendo riferimento a questo link.

Fonte: Adalta