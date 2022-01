WordPress 5.9: deadline il 25 gennaio 2022

Se tutto dovesse andare come previsto dagli sviluppatori del CMS Open Source più utilizzato in Rete, WordPress 5.9 dovrebbe essere rilasciato il 25 gennaio 2022. Inizialmente la fase di general availability della versione definitiva di questa release era stata fissata per il 14 dicembre 2021 ma la deadline è stata modificata posticipando il lancio di quello che sarebbe dovuto essere l’aggiornamento più importante dello scorso anno.

La roadmap di WordPress 5.9

Le ragioni del nuovo ciclo di sviluppo di WordPress 5.9 dovrebbero essere ricercate da una parte nel fatto che alcune delle funzionalità inizialmente pensate per WordPress 6.0 verranno anticipate in questo rilascio, dall’altra nella necessità di completare l’implementazione di quella che è la feature più rilevante della prossima versione attesa, il Full Site Editing, una modalità destinata a divenire predefinita a completamento del progetto Gutenberg che ha profondamente modificato il modo di editare i contenuti.

Nel momento in cui viene scritto questo posto WordPress 5.9 è ancora in fase di betatest, e per la precisione in Beta 4, ma già entro la giornata di oggi dovrebbe essere disponibile la prima Release Candidate con un ritardo di oltre un mese rispetto alla tabella di marcia iniziale. Le RC successive verranno rilasciate a distanza di una settimana l’una dall’altra fino ad arrivare al dry run del 24 gennaio che precederà di un giorno la stabile.

Full Site Editing e il tema Twenty Twenty-Two

L’obbiettivo principale del Full Site Editing è quello di integrare nel core dell’applicazione funzionalità che fino ad ora erano accessibile esclusivamente tramite l’installazione di plugin per il site building. Ciò sarà possibile grazie ad un’estensione del sistema dei blocchi che potranno essere utilizzati non soltanto per personalizzare le pagine e gli articoli ma anche per intervenire su componenti di pagina, home page compresa, come gli header e i footer.

Nel complesso i blocchi disponibili dovrebbero essere oltre una trentina, tutti modificabili tramite l’inclusione di contenuti e posizionabili in base alle proprie esigenze. A ciò si aggiunga una revisione della UX di Gutenberg che dovrebbero garantire un livello più elevato di personalizzazione tramite il drag & drop degli elementi.