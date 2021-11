Linux 5.15 LTS: le principali novità del kernel

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio del kernel Linux release 5.15, versione LTS (Long Term Support) del progetto che presenta diverse novità tra cui un sistema più avanzato per il monitoraggio della memoria, un server SMB3 e un nuovo driver NTFS.

Makefile e warning

Lo stesso “dittatore benevolo” ha commentato il rilascio avvertendo gli utenti riguardo ad una modifica del Makefile impiegato per la compilazione del kernel che, in alcuni casi, potrebbe portare le notifiche di warning ad essere trattate come degli errori senza però conseguenze particolari.

Kernel e file system

Il merging del driver NTFS (New Technology File System), già noto agli utilizzatori dei sistemi Windows, arriva dopo un lungo lavoro in collaborazione con i contributor della tedesca Paragon Software Group che è appunto specializzata nell’implementazione di driver per i file system. Questa nuova feature consente di superare il limiti del driver ntfs-3g per le partizioni.

Sempre per quanto riguarda il supporto ai file system, è utile segnalare i miglioramenti a favore di EXT4, proposto di default nel caso di Ubuntu, che sono il risultato di un importante lavoro di debugging, pulizia del codice e incremento delle prestazioni per delalloc (delayed allocation).

SMB e KSMBD

Per quanto riguarda invece il nuovo file server SMB (Server Message Block), nella release 5.15 troviamo KSMBD che implementa il protocollo nello spazio del kernel ma non è stato introdotto con l’intenzione di pensionare la suite Samba considerata uno standard per l’interoperabilità e la condivisione di file all’interno di un network.

Da questo punto di vista KSMBD dovrebbe essere visto come un modulo destinato ad ampliare le funzionalità offerte di base da Samba.

Kernel e chipset

Relativamente alla compatibilità con i processori, il Kernel 5.15 integra un driver IOMMU (Input–Output Memory Management Unit) per il System on a chip Apple M1, il supporto per il profilo ASUS ACPI, il merging con l’audio driver AMD Van Gogh APU e l’integrazione del monitoraggio della temperatura per AMD Zen 3 APU.

Kernel 5.15 e ciclo di vita

La fine del ciclo di vita del Kernel Linux 5.15 è prevista per ottobre 2023 garantendo un biennio di aggiornamenti e bugfixing, in ogni caso tale periodo potrebbe essere esteso grazie al lavoro dei contributor. A tal proposito è possibile citare il kernel 5.10, che dovrebbe essere mantenuto fino al 2026, e il 5.4, con end-of-life nel 2025.