YouTube userà Gemini per il braingstorming di idee per i video

YouTube sta testando un'integrazione con Google Gemini per aiutare i creator a fare brainstorming su idee, titoli e miniature per i video. La società di proprietà di Google ha annunciato il lancio della nuova funzionalità Brainstorm with Gemini in un video pubblicato sul suo canale Creator Insider. Secondo l’azienda, la funzionalità è disponibile per alcuni creator selezionati come parte di un piccolo esperimento limitato. YouTube prenderà in considerazione il feedback dei creator prima di decidere se implementare la funzionalità in modo più ampio.

YouTube: come usare Brainstorm with Gemini

Il nuovo strumento potrebbe dare a YouTube un vantaggio rispetto ad altre piattaforme video di social media usate frequentemente dai creator. Questo tool offre infatti loro qualcosa che i competitor non hanno. Inoltre, ha senso per Google incorporare la sua AI nella sua piattaforma video per incoraggiare i creator a usare i suoi strumenti di AI invece di altre piattaforme popolari come ChatGPT di OpenAI. Brainstorm with Gemini è simile a un'altra funzionalità AI che YouTube ha lanciato in fase di test a maggio. Si tratta di strumento che offre ispirazione per i contenuti, che fornisce ai creatori idee per argomenti video che interessano al loro pubblico e quindi genera uno schema di punti di discussione per dare il via al processo di creazione.

I creator che fanno parte dell'esperimento possono aprire YouTube Studio e digitare un'idea video nella barra di ricerca. Qui vengono presentate due opzioni: lo strumento di ispirazione e la funzione Brainstorm con Gemini. Sebbene lo strumento di ispirazione aiuti già i creator a trovare idee video, YouTube vuole capire se questi trovano utile anche il brainstorming con Gemini. Alcune piattaforme, come TikTok e Instagram, si stanno attualmente concentrando sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa per dare ai creator la possibilità di creare versioni digitali di se stessi. Dall’altro lato YouTube si sta concentrando sull'uso della tecnologia per aiutare i creatori a creare i propri contenuti. Quale sarà la strategia migliore?