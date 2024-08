YouTube testa timer di spegnimento integrato per desktop e app

Quando si è stanchi potrebbe capitare di addormentarsi senza preavviso mentre si guarda un video su YouTube o si ascolta musica sull’app. Proprio per questo motivo, Google sta lavorando ad una funzionalità che impedirà al dispositivo di continuare la riproduzione del video per ore e riprodurre automaticamente altri video dopo che ci si addormenta. La piattaforma di streaming video sta infatti testando Sleep Time per dispositivi desktop e mobili. Tale funzionalità consente di impostare un timer per mettere automaticamente in pausa la riproduzione dopo un certo periodo di tempo. Gli utenti Premium possono già andare alla pagina web YouTube Experiments, registrarsi e provare la funzionalità.

YouTube: come utilizzare Sleep Timer

Nella pagina degli esperimenti, YouTube afferma che la funzione Sleep Timer sarà disponibile fino al 2 settembre. Dopo essersi registrati, bisognerà riprodurre un video sul proprio desktop. In seguito, basterà toccare l'icona a forma di ingranaggio nel player e selezionare Sleep Timer. Su dispositivi mobili, sarà necessario un ulteriore passaggio, cliccando sul pulsante "Impostazioni aggiuntive". Gli utenti possono scegliere diversi limiti di tempo, come 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 45 minuti o 60 minuti. In alternativa, è possibile impostare la riproduzione in modo che si interrompa al termine del video. YouTube non ha rilasciato informazioni su quando la funzione raggiungerà un pubblico più ampio e se sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti in futuro.

L'azienda ha testato in modo simile diverse funzioni in passato. Ad esempio, la funzione Stable Volume è stata individuata l'anno scorso prima di arrivare a tutti. Allo stesso modo, YouTube ha testato la funzione Jump Ahead, che ha iniziato a essere implementata all'inizio di quest'anno. Oltre a ciò, la società di proprietà di Google sta lavorando a un sacco di altre funzionalità, tra cui un player desktop riprogettato, note basate sulla community e codici QR per i canali YouTube. L’azienda sta anche cercando di trovare un modo per rendere quasi impossibile bloccare gli annunci sulla piattaforma.