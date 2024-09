YouTube Premium rilascia nuova funzionalità AI per utenti USA

Google vuole convincere sempre più utenti ad acquistare l'abbonamento YouTube Premium introducendo sempre più funzionalità AI nella piattaforma. Recentemente l’azienda ha aumentato il prezzo dell'abbonamento in diversi paesi (in alcuni anche fino al 55%). Tuttavia, adesso l’azienda offre un motivo in più per acquistare (o non disdire) il suo abbonamento Premium. Gli abbonati YouTube Premium negli Stati Uniti stanno ottenendo l'accesso a una nuova funzionalità esclusiva. Dopo un periodo in fase sperimentale, Google sta finalmente lanciando lo strumento di conversazione AI "Chiedi", dedicato al momento ai soli utenti YouTube Premium negli Stati Uniti.

YouTube Premium: come funziona il nuovo strumento AI

La funzionalità, attualmente disponibile su Android, offre agli utenti la possibilità di acquisire una comprensione più approfondita del video che si sta guardando. Ad esempio, gli utenti possono utilizzare lo strumento AI "Chiedi" per capire quali sono gli ingredienti utilizzati nel video della ricetta che stanno guardando. Inoltre, è anche possibile chiedere all'AI di riassumere il video o consigliare contenuti correlati. In un post ufficiale su X, YouTube ha affermato: “il nostro strumento di intelligenza artificiale conversazionale si sta espandendo a tutti gli abbonati YouTube Premium degli Stati Uniti con dispositivi Android. Usalo per approfondire i contenuti ponendo domande su cosa stai guardando o per consigli su video simili”. Gli utenti possono inoltre usare lo strumento di intelligenza artificiale per saperne di più sul video che stanno guardando senza nemmeno uscire da YouTube.

Per attivare la funzione, gli abbonati a YouTube Premium negli Stati Uniti, dovranno soltanto premere il tasto dedicato "Chiedi" situato sotto il lettore video. Da lì, è possibile formulare la propria domanda o scegliere di utilizzare uno dei prompt suggeriti. La funzione è simile a "Chiedi a Foto" nell'app Google Foto. Attualmente, l'abbonamento YouTube Premium ha un costo di 13,99 euro al mese per gli account individuali. Ad oggi non è chiaro se e quando questa nuova funzionalità arriverà sarà rilasciata in Europa.