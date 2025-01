YouTube Premium ottiene nuove funzionalità sperimentali

Gli utenti di YouTube Premium stanno ottenendo una serie di nuove funzionalità sperimentali da provare in anteprima insieme a un'opzione per ridurre il costo dell'abbonamento quando si raggruppano gli abbonamenti. Gli utenti possono ora anche registrarsi per testare più funzionalità sperimentali tutte in una volta, invece di essere limitati a una sola alla volta. Tra le funzionalità in fase di test vi è ad esempio la qualità audio a bitrate di 256 kbps sui video. Inoltre, sono state aggiunte opzioni per gli utenti iOS per visualizzare i cortometraggi di YouTube in modalità picture-in-picture e scaricare automaticamente "Shorts consigliati" per la visualizzazione offline. La funzionalità di skipping basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di passare direttamente alla parte più guardata di un video. Fortunatamente, dopo essere stata inizialmente introdotta per i dispositivi mobili l'anno scorso, ora è disponibile anche sui browser web.

YouTube Premium: piano più economico con il bundle Google One

A queste funzionalità di YouTube Premium si aggiungeranno alla fine opzioni di expanded playback per dispositivi mobili che possono aumentare la velocità video fino a quattro volte. YouTube non ha menzionato quando questa funzionalità sperimentale sarà disponibile, ma ha solo detto che arriverà "presto". Inoltre, YouTube sta portando Ask Music in YouTube Music agli abbonati Android nel Regno Unito e in Irlanda. Questa funzionalità è già disponibile e consente di chiedere consigli come: "tracce di allenamento allegre", "jazz rilassante", "nuove scoperte indie" e altro ancora. Infine, l'app YouTube su iOS avrà anche il pulsante di chat "Ask" sotto il player. Tale tasto servirà per "rispondere a domande sul video che stai guardando, suggerire contenuti correlati e altro ancora".

YouTube sta anche lanciando un'offerta che rende YouTube Premium un po' più economico se lo si acquista in bundle con l'archiviazione cloud di Google. L'offerta è valida per i piani Google One Premium (che partono da 9,99 dollari al mese per 2 TB) o superiori. Grazie al bundle si potranno risparmiare 2 dollari al mese sull’abbonamento a YouTube Premium, riportando il prezzo ai livelli del 2023.