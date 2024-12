YouTube Music: condividere i momenti specifici di una canzone sarà più facile

YouTube Music ha introdotto un’interessante novità per rendere più semplice la condivisione di momenti specifici di una canzone. Fino ad ora, l’unica opzione disponibile per gli utenti era condividere un intero brano, costringendo chi riceveva il link ad ascoltarlo dall’inizio. Con questa nuova funzionalità, invece, sarà possibile selezionare un punto preciso della traccia e generare un collegamento diretto che parte esattamente dal momento scelto.

Questa innovazione, già ampiamente utilizzata su YouTube per i video, è stata adattata anche alla piattaforma musicale. Gli utenti potranno ora creare un link con un timestamp, che indica l’esatto istante da cui iniziare l’ascolto del brano.

Questa possibilità risulta particolarmente utile in diverse situazioni: si può, ad esempio, condividere una parte memorabile di una canzone, indicare un segmento interessante di un podcast o evidenziare un passaggio musicale perfetto per un progetto creativo come una suoneria o un video breve.

Installate l'ultima versione disponibile di YouTube Music

L’introduzione della funzione è in corso per le app Android e iOS, tramite un aggiornamento lato server. Per assicurarsi di poter accedere a questa nuova opzione, è consigliabile verificare di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app YouTube Music.

In parallelo, la piattaforma sta anche testando un restyling della schermata “Ora in riproduzione” nelle applicazioni mobili. Questa nuova interfaccia mira a rendere l’esperienza utente più moderna, intuitiva e accattivante, migliorando ulteriormente il design e la fruibilità complessiva.

Questi aggiornamenti evidenziano l’impegno di YouTube Music nel migliorare continuamente le sue funzionalità. La possibilità di condividere momenti precisi dei brani offre agli utenti maggiore flessibilità e precisione, rendendo l’ascolto più coinvolgente e personalizzabile. Inoltre, l’evoluzione dell’interfaccia grafica promette di aggiungere un tocco di freschezza all’esperienza musicale.