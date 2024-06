YouTube Premium: in arrivo nuovi piani di abbonamento

YouTube sta preparando una serie di novità per gli abbonamenti Premium, come annunciato recentemente dalla community manager Hazel sul forum ufficiale della piattaforma. In un post dettagliato, Hazel ha spiegato che l'azienda si sta impegnando a offrire agli utenti più opzioni di abbonamento, espandendo le offerte esistenti in nuove regioni e introducendo nuovi piani. Inoltre, YouTube sta valutando modalità per consentire agli utenti di condividere i vantaggi del loro abbonamento con amici e familiari.

Attualmente, YouTube Premium offre tre principali piani di abbonamento: Individuale a 13,99€ al mese (o 139,99€ per un anno), Famiglia a 22,99€ al mese, e Studenti a 7,99€ al mese. Questi abbonamenti includono benefici come la visione di video senza pubblicità, la possibilità di scaricare video per la visione offline, e l'accesso senza pubblicità alla libreria di YouTube Music. Tuttavia, il post di Hazel non ha fornito dettagli specifici sui nuovi piani né sui benefici che potranno essere condivisi in futuro.

Oltre ai nuovi piani di abbonamento, YouTube sta introducendo diverse nuove funzionalità esclusive per gli abbonati Premium. Tra queste, la funzione "salta avanti" basata sull'intelligenza artificiale, che è stata recentemente lanciata su Android, sarà disponibile anche su iOS nelle prossime settimane. Questa funzione permette agli utenti di saltare automaticamente avanti nei video, migliorando l'esperienza di visione. Inoltre, gli utenti Premium su Android potranno guardare gli Shorts di YouTube in modalità picture-in-picture, una funzionalità già disponibile su TikTok.

Gli esprimenti di YouTube Premium

Gli abbonati Premium avranno anche accesso a diversi esperimenti a cui potranno partecipare volontariamente. Questi esperimenti includono la possibilità di scaricare automaticamente gruppi di Shorts sul telefono per la visione offline, un assistente conversazionale basato sull'intelligenza artificiale, e una pagina di visione ridisegnata per la versione desktop di YouTube.

L'assistente conversazionale, che l'azienda sta reintroducendo dopo un precedente test, promette di offrire un'interazione più intuitiva e coinvolgente con la piattaforma. Con tutte queste novità, YouTube Premium continua a migliorare l'esperienza utente, offrendo più opzioni di abbonamento e funzionalità avanzate.

Gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e dettagli sui nuovi piani e benefici nei prossimi mesi, mentre YouTube si impegna a mantenere la sua promessa di fornire un servizio sempre più versatile e conveniente. Non resta che attendere per scoprire come queste innovazioni trasformeranno l'uso di YouTube per gli abbonati Premium.