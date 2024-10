YouTube potrebbe presto migliorare Bedtime Reminders

Nel 2020, YouTube ha introdotto la funzionalità "Bedtime Reminders" per ricordare agli utenti di smettere di guardare video sulla piattaforma e di andare a letto. Tuttavia, la funzionalità era poco visibile nelle impostazioni. Ciò è il motivo per cui la maggior parte degli utenti potrebbe non sapere nemmeno che tale funzionalità esiste sull'app YouTube per Android. Fortunatamente, sembra che YouTube renderà presto più semplice per gli utenti attivare la funzione di promemoria in modo semplice.

YouTube: le stringhe di codice della nuova opzione

Nella versione beta 19.43.32 dell'app YouTube per Android sono state individuate diverse opzioni che suggeriscono che la funzione promemoria per andare a dormire potrebbe ora apparire nella finestra del lettore video. In particolare, l'opzione potrebbe apparire nella parte inferiore, insieme ai controlli di qualità video, funzionalità di velocità di riproduzione, timer di spegnimento e non solo. Le stringhe di codice analizzate da Android Authority, che confermerebbero l’arrivo di tale opzione, sono: “You can turn the reminder off in Settings”, “Set a reminder”, “Bedtime reminder”, “Reminders are on until %1$s. You have %2$s left.”, “key_15_min”, “key_30_min”, “key_45_min”, “key_60_min” e “key_when_this_video_ends”.

Similmente alla funzionalità attuale, i promemoria per andare a dormire offriranno agli utenti la possibilità di modificare il promemoria con incrementi di 15 minuti. In alternativa è possibile scegliere l'opzione "Attendi il completamento del video per visualizzare il promemoria". Ciò far apparire la notifica al termine del video che si sta guardando. La disponibilità di tale promemoria renderà più facile per le persone controllare le proprie abitudini di visione di video. Attualmente, per abilitare o utilizzare la funzionalità, gli utenti possono andare su Impostazioni, poi Generali e, infine, Ricordami quando è ora di andare a dormire. Come sempre è bene tenere presente che non c'è certezza che la funzionalità arriverà alla versione stabile.