YouTube permetterà di rilevare voci e volti generati dall’AI

Nell’era dell’intelligenza artificiale, è sempre più importante verificare se il contenuto che si sta guardando sia originale o generato dall’AI. Tale tecnologia si è evoluta così tanto che sta diventando piuttosto difficile distinguere tra una o l’altra. Fortunatamente, YouTube sta sviluppando una nuova tecnologia che aiuterà i suoi utenti a individuare le canzoni autentiche. In un post sul proprio blog, YouTube ha annunciato che questa tecnologia è in fase di sviluppo all'interno di Content ID (sistema che utilizza per identificare il materiale protetto da copyright). Questa funzionalità potrebbe rassicurare gli utenti sul fatto che le canzoni che stanno ascoltando su YouTube sono autentiche e non delle imitazioni generate dall'intelligenza artificiale.

YouTube: nuovo tool per scoprire i deepfake

YouTube sta collaborando con diversi partner per perfezionare questo tool e prevede di lanciare il pilot all'inizio dell'anno prossimo. Se tutto dovesse andare secondo i piani, la funzionalità potrebbe essere ampiamente implementata subito dopo. YouTube ha anche rivelato che sta "sviluppando una nuova tecnologia che consentirà a persone di vari settori, da creatori e attori a musicisti e atleti, di rilevare e gestire contenuti generati dall'intelligenza artificiale che mostrano i loro volti su YouTube".

Lo strumento aiuterà a identificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale che utilizzano deepfake di celebrità o creator senza il loro consenso. Come ricorda l’azienda: “queste due nuove funzionalità si basano sulla nostra comprovata esperienza nello sviluppo di approcci basati sulla tecnologia per affrontare i problemi dei diritti su larga scala. Dal 2007, Content ID ha fornito un controllo granulare ai titolari dei diritti su tutti i loro cataloghi su YouTube, con miliardi di reclami elaborati ogni anno, generando contemporaneamente miliardi di nuove entrate per artisti e creatori attraverso il riutilizzo del loro lavoro. Ci impegniamo a portare questo stesso livello di protezione e potenziamento nell'era dell'intelligenza artificiale”. Resta da vedere come YouTube implementerà questa nuova tecnologia di rilevamento dei contenuti AI all'interno della piattaforma.