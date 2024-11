YouTube per Android TV: arriva tasto “Iscriviti” nell'interfaccia

YouTube ha aggiornato silenziosamente l'interfaccia utente della sua app Android TV. Secondo la redazione di 9To5Google, YouTube ha aggiunto un pulsante "Iscriviti" ben visibile all'interfaccia utente del player. Ciò sembra essere parte della strategia della piattaforma di streaming video per rendere l'interfaccia utente più intuitiva e migliorare l'esperienza complessiva. Anche l'app YouTube per Android TV ha recentemente ripreso il menu laterale del canale per Android TV. Questo pannello laterale a due colonne non ostacola il contenuto che si sta guardando. Invece, mostra opzioni come maggiori informazioni sul canale, come abbonarsi, come diventare un membro (se il canale offre vantaggi per gli abbonati) o come visitare il canale per esplorare altri contenuti.

YouTube per Android TV: pulsanti “mi piace” e “non mi piace” ora individuali

La nuova aggiunta del pulsante di iscrizione all'interfaccia utente del player è stata notata da diversi utenti nelle ultime 48 ore. Il grande pulsante di iscrizione viene visualizzato quando non si è iscritti al canale. Questo consente di iscriversi rapidamente al canale e al video che si ritiene interessante. Questa nuova opzione elimina anche la necessità di aprire la pagina del canale e premere lo stesso pulsante lì. Sebbene non sia un gran problema, ciò rende l'iscrizione molto più semplice. Tuttavia, gli utenti già iscritti al canale, non visualizzeranno più il pulsante. Inoltre, la nuova interfaccia utente ha sostituito i pulsanti mi piace e non mi piace fusi con controlli individuali. Ciò rende l'interfaccia utente un po' disordinata con più opzioni. Se la nuova modifica non è ancora visibile, è necessario aggiornare l'app YouTube Android TV all'ultima versione dal Play Store o attendere che la modifica arrivi.

Tra le altre novità, di recente è stato scoperto che l'app YouTube per Android renderà presto più semplice l'attivazione di "Bedtime Reminders". Quest’ultima è una funzionalità che spinge l'utente a smettere di guardare video e andare a letto. Tale funzionalità deve ancora essere implementata, ma non è ancora chiaro quando ciò accadrà.