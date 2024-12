YouTube on TV 2024: guardati video per 1 miliardo di ore al giorno

YouTube è tornato con un altro recap, offrendo approfondimenti relativi ai contenuti guardati in TV e su come questi sono stati accolti dagli spettatori. Il riepilogo di YouTube on TV 2024 rivela che gli spettatori di tutto il mondo hanno trasmesso in streaming oltre 1 miliardo di ore di contenuti al giorno sulle loro TV. Una parte considerevole del pubblico del piccolo schermo su YouTube si sintonizza principalmente su contenuti sportivi e programmi per bambini. Per lo sport, la piattaforma ha registrato un aumento anno su anno del tempo di visione dei contenuti di oltre il 30%. YouTube ha provato ad aumentare l'engagement pilotando una funzionalità chiamata Watch With. Questa consente ai creator di contenuti sportivi di offrire commenti in diretta, analisi e reazioni a partite ed eventi. L'azienda sta lavorando ad alcune nuove funzionalità per il 2025 che miglioreranno l'esperienza di visione per i fan e gli utenti abituali.

YouTube on TV 2024: ascoltati 400 milioni di ore di podcast al mese

Il recap di YouTube in TV 2024 ha anche svelato che gli utenti hanno riprodotto svariate ore di contenuti podcast. Gli spettatori che hanno guardato oltre 400 milioni di ore di podcast al mese sulle loro smart TV. La visualizzazione complessiva in televisione è in aumento anche perché più creator hanno iniziato a caricare contenuti di alta qualità. Lo scorso settembre, l'azienda ha riportato un aumento di oltre il 35% anno su anno nella percentuale di video caricati in 4K su YouTube. Questo ha portato a un incremento del 30% nei ricavi dei creatori provenienti dai contenuti visualizzati in TV rispetto all'anno precedente.

L’azienda ha aggiunto diverse funzionalità per chi guarda contenuti sulla piattaforma. Ad esempio, ha lanciato una nuova interfaccia player per le app TV, che riduce la tradizionale esperienza "lean back". Inoltre, ha cercato di aumentare il numero di abbonati per i creator aggiungendo un pulsante di iscrizione direttamente al player video sulle TV. I primi test hanno mostrato un aumento di oltre il 40% negli abbonati netti tramite TV. Oltre a ciò, l’azienda sta introducendo una nuova funzionalità di parental control per le TV, che impedisce ai bambini di guardare YouTube mentre sono disconnessi o accedono ad account destinati a membri più grandi della famiglia. Il riepilogo di YouTube on TV 2024 arriva più di una settimana dopo che la società ha annunciato il riepilogo di YouTube Music 2024.