YouTube Music: il Recap 2024 è già disponibile per tutti

Il 2024 si concluderà tra un mese, ma YouTube Music ha rilasciato il suo 2024 Music Recap. Com’è noto, tale funzionalità, controparte di Wrapped di Spotify, permette agli utenti di rivedere i brani e gli artisti che hanno maggiormente ascoltato durante l'anno. Si tratta della quarta edizione di YouTube Music Recap, poiché la funzionalità è stata lanciata per la prima volta nel 2021. Gli utenti possono accedere al 2024 Music Recap tramite le app YouTube e YouTube Music. Il recap mostrerà loro statistiche personalizzate per i migliori artisti, brani, stati d'animo, generi, album, playlist e altro ancora. Per accedere al proprio YouTube Music Recap 2024 basta toccare la propria immagine del profilo nell'angolo in alto a destra e poi tocca l'opzione "Il tuo Recap" nel menu dedicato.

YouTube Music: introdotte nuove animazioni e approfondimenti

YouTube ha affermato che il recap di quest'anno include animazioni migliorate, una qualità delle foto migliorata e l'aggiunta di approfondimenti sui podcast. Recap presenta schede animate con testo personalizzato per ogni utente e nuove statistiche. Ad esempio, la descrizione di Listening mostra un "riepilogo personalizzato che racchiude l'essenza delle tue abitudini di ascolto nel corso dell'anno, descrivendo i tuoi gusti in un modo mai visto prima". La cronologia di Listening evidenzia i momenti chiave dell'anno e il riepilogo sceglie anche un personaggio di un film musicale in base alle tue abitudini di ascolto, alle tracce principali e agli artisti. L’azienda ha migliorato la qualità delle immagini che sceglie da Google Foto per la parte dell'album musicale del riepilogo 2024.

Per i podcast, 2024 Music Recap di YouTube Music include due nuove schede dedicate. Queste ti consentono di trovare il tuo podcast migliore dell'anno e di fornire una panoramica dei 5 podcast migliori. La società ha anche lavorato a un Gaming Recap per gli utenti idonei che frequentano la sua piattaforma di gioco. Saranno in grado di vedere il loro tempo di visione totale dei giochi del 2024, ma anche i migliori titoli e creator.