YouTube lancia chatbot AI per recuperare gli account hackerati

YouTube ha introdotto un nuovo chatbot AI di assistenza per gli utenti, noto come Hacked Channel Assistant. Come ha osservato Google sulla pagina di supporto di YouTube, questo strumento è progettato per guidare i creator attraverso il processo di protezione degli accessi alla piattaforma ed effettuare il recupero del loro account dopo un hackeraggio. Purtroppo, negli ultimi anni il furto di account social è divenuto sempre più frequente. Recuperare gli account hackerati potrebbe essere noioso, poiché bisogna fornire tonnellate di informazioni per dimostrare di essere il proprietario di quell'account. Fortunatamente, YouTube ha deciso di cambiare le cose.

YouTube: come funziona il chatbot Hacked Channel Assistant

Con l'introduzione dell’Hacked Channel Assistant, i creator hanno ora a disposizione uno strumento potente. Questo tool, accessibile tramite il Centro assistenza di YouTube, consente di prendere il controllo del processo di recupero del proprio account hackerato. L’utente dovrà soltanto rispondere ad una serie di domande e inviare alcune informazioni. Se tutto va bene, il nuovo strumento aiuterà a recuperare e proteggere le credenziali di accesso Google associate all'account. A questo punto, il chatbot annullerà le modifiche apportate all'account dagli hacker e guiderà attraverso le best practice per prevenire incidenti simili in futuro.

Google afferma che lo strumento è disponibile solo in inglese e alcune funzionalità di risoluzione dei problemi sono limitate a determinati creator. Tuttavia, in un prossimo futuro è probabile che l’accesso venga esteso a tutti gli utenti. Resta da vedere se Google fornirà agli account YouTube di alto profilo un aiuto speciale o alcune funzionalità dedicate. La compromissione dell'e-mail associata a un account YouTube è il metodo più comune utilizzato dagli hacker per dirottare un account. Per prevenire tali incidenti, è necessario assicurarsi che la propria password sia sufficientemente forte, difficile da indovinare e regolarmente aggiornata. Inoltre, è vivamente consigliato abilitare l'autenticazione a due fattori. Ciò renderà ancora più sicuro l’accesso al proprio account, prevenendo ogni possibile tentativo di hackeraggio.