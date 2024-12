YouTube: app TV ottiene nuova opzione di parental control

YouTube sta lanciando una nuova funzionalità "codice genitore" (parent code) sulla sua app TV. In questo modo, i genitori avranno un maggiore controllo su ciò che i loro figli guardano. Secondo la pagina di supporto di Google, una volta abilitato, il PIN sarà necessario per guardare i contenuti di YouTube quando si è disconnessi, accedere agli account dei membri più grandi della famiglia (in genere di età superiore ai 13 anni) e rimuovere gli account dal dispositivo TV. Questa funzionalità è particolarmente utile poiché YouTube Kids sta venendo gradualmente eliminato dalle smart TV a favore dell’app tradizionale. YouTube offre già alcune opzioni di parental control, come la Modalità con restrizioni, che filtra i contenuti per adulti. Tuttavia, il codice genitore fornisce un ulteriore livello di sicurezza.

I genitori hanno richiesto questa funzionalità da quando YouTube è passato all'app normale sulle smart TV. Molti hanno espresso preoccupazioni sul fatto che i loro figli potessero accedere inavvertitamente a contenuti inappropriati. Il codice genitori dovrebbe alleviare queste preoccupazioni e dare ai genitori maggiore tranquillità quando i loro figli usano l’app per TV. Come riportato dall’azienda di Mountain View: “ci auguriamo che questa modifica ti dia ulteriore conforto sapendo che i bambini non possono usare account e funzionalità sulla tua smart TV che non sono pensati per loro, rendendo allo stesso tempo i consigli nel tuo profilo più pertinenti ai tuoi interessi piuttosto che a ciò che in precedenza guardavate insieme come famiglia”.

YouTube: come impostare il “codice genitore” su app per TV

La nuova funzionalità verrà implementata gradualmente nei prossimi giorni. Una volta disponibile, i genitori potranno impostare il codice in modo semplice. Basta infatti aprire l'app sulla propria smart TV, selezionare "Impostazioni" dalla home page e, infine, scegliere la scheda "Codice genitore". L'introduzione di un codice genitore per le TV da parte di YouTube riflette la crescente tendenza delle piattaforme online a dare priorità al parental control. Questo sistema tramite PIN offre ai genitori uno strumento prezioso per gestire il tempo trascorso dai propri figli davanti allo schermo e l'accesso ai contenuti, sottolineando la necessità di un approccio diversificato alla sicurezza online.