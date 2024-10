YouTube aggiunge timer di spegnimento e migliora il miniplayer

Google sta lanciando diverse funzionalità e miglioramenti per le sue app e servizi YouTube su tutte le sue piattaforme supportate. Tra queste, una nuova funzionalità che probabilmente sarà accolta con favore da molti utenti. Si tratta di un nuovo timer di spegnimento. In un post sul blog, Google ha affermato che questa nuova funzionalità, già introdotta per i membri di YouTube Premium dall'inizio di quest'anno, è ora disponibile per tutti gli utenti YouTube per dispositivi mobili. Gli utenti possono adesso impostare l'app in modo che si spenga automaticamente se ci si addormenta. Ci sono limiti di tempo preimpostati che vanno da 10 minuti a un'ora. In alternativa, è possibile impostare l'app in modo che si spenga dopo la fine di un video.

YouTube: le novità per il miniplayer e per le playlist

YouTube sta anche migliorando la funzione mini-player per le sue app mobili. Ora è possibile spostare il mini-player nell'app YouTube in modo da poter sfogliare le altre selezioni mentre si guarda il video in riproduzione. Gli utenti possono anche ridimensionare il mini-player. Anche le playlist di YouTube stanno subendo alcune modifiche. Sarà possibile inviare un link ad altri utenti nell'app mobile per aiutare nella creazione di playlist. Gli utenti dell'app YouTube TV saranno presto in grado di aggiungere alle loro playlist anche con un codice QR. Entro la fine del 2024, gli utenti saranno anche in grado di votare i video nelle playlist. Google ha aggiunto: “Stiamo anche introducendo nuovi strumenti di personalizzazione per dare alle playlist un tocco personale. Gli utenti possono progettare le proprie miniature personalizzate per le playlist utilizzando le proprie foto o crearne di nuove con l'intelligenza artificiale generativa”.

Inoltre, più avanti quest'anno, sia le app mobili YouTube che YouTube Music supporteranno l'aggiunta di badge speciali. Questi serviranno a celebrare determinati traguardi per gli utenti, come essere un ascoltatore di punta per la musica di un creator. Alcuni degli altri aggiornamenti minori per le app YouTube in fase di distribuzione includono modi per modificare la velocità di riproduzione dei video fino a incrementi di 0,05. Infine, vi saranno alcuni miglioramenti visivi all'app che, secondo Google, aiuteranno a semplificare l'esperienza.