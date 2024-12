Yelp mostrerà informazioni AI sulle recensioni dei ristoranti

Yelp sta rilasciando diverse nuove funzionalità interessanti per la sua app. Tra le più importanti vi è Review Insights, che offre approfondimenti sulle recensioni basate sull'intelligenza artificiale. Vi è poi un feed personalizzato con nuovi tipi di contenuti e una casella di posta riprogettata per i titolari di attività. Per quanto riguarda le funzionalità rivolte all'utente, l'azienda sta ora evidenziando le recensioni in diverse categorie, tra cui qualità del cibo, servizio e atmosfera. Ognuna di queste ha un punteggio che va da 1 a 100, con valutazioni che includono positivo, neutro e critico. Quando si seleziona una di queste categorie per un annuncio, l’utente le recensioni pertinenti evidenziate sull'app. Yelp sta attualmente aggiungendo questi approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per attività di ristoranti, cibo e vita notturna su iOS.

Yelp: gli ultimi aggiornamenti rilasciati dalla piattaforma

Tra le altre novità, Yelp ha recentemente lanciato un nuovo feed visivo. Ora sta aggiungendo più formati di contenuti al feed, come video degli utenti in riproduzione automatica, recensioni degli utenti, ricerche di tendenza e attività commerciali popolari in una determinata zona. L'app ora mostrerà i riconoscimenti, ovvero le etichette che gli utenti ottengono quando completano obiettivi specifici, insieme alle loro recensioni. Il servizio di quotazione sta anche aggiungendo nuovi badge relativi alle mance. In questo modo, gli utenti possono capire come funzionano le mance in quel particolare ristorante. Yelp ha lanciato il suo assistente AI per mettere gli utenti in contatto meglio con diverse attività, come traslocatori, pulizie domestiche, appaltatori, ecc. L'azienda ha poi incluso un'opzione per consentire ai professionisti dei servizi di contattare gli utenti tramite SMS o telefonate. Infine, per migliorare la privacy, Yelp nasconderà il numero di telefono quando i professionisti chiamano per un progetto.

Dal punto di vista aziendale, Yelp si sta integrando con Apple Maps per mostrare un pulsante agli utenti per richiedere un preventivo da un servizio. L'azienda sta anche rinnovando le caselle di posta per le aziende con schede di lavoro riprogettate e riepiloghi AI che evidenziano le informazioni sul lavoro. Utilizzare dati esistenti per far emergere diversi tipi di informazioni è stato un vero tema per Yelp quest'anno. L'azienda ha anche introdotto alcune di queste funzionalità nella sua Yelp Fusion API. Anche il rivale di Yelp, Google, sta sfruttando i dati delle recensioni esistenti per mostrare riepiloghi basati sull’intelligenza artificiale dei luoghi su Google Maps.