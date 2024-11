Xiaomi Watch 2: display AMOLED da 1,43" e 160 modalità sportive (-31%)

Se fai alla svelta oggi puoi metterti al polso uno smartwatch meraviglioso, con tantissime funzioni e la possibilità di chiamare direttamente da lì senza usare lo smartphone. Dunque prima che si tardi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Watch 2 a soli 137,33 euro, invece che 199,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto considerevole del 31% che porta il prezzo a terra e ora risparmi più di 62 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. Offerta a tempo limitato.

Xiaomi Watch 2: a questo prezzo è un best buy

Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch che ti permette di fare di tutto. Ha tantissime funzioni per lo sport e per le attività quotidiane. Andiamo per ordine. Intanto possiamo notare il suo generoso display rotondo da 1,43 pollici, molto fluido e dai colori intensi, perfettamente visibile anche alla luce del sole. E il cinturino in silicone offre un maggiore comfort senza rinunciare all'eleganza. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo più preciso.

Monta il potente processore Snapdragon W5+ Gen 1 supportato dal sistema operativo Google Wear OS che garantisce prestazioni spettacolari. Potrai scegliere tra ben 160 modalità sportive e gode di una super batteria che dura per 65 ore con una ricarica completa. Inoltre ha un microfono e un altoparlante incorporato che ti consentono di fare chiamate dal polso e resiste sott'acqua fino a 50 metri.

Insomma questo è un vero colosso e ora lo puoi avere a molto meno del suo effettivo costo. Quindi non aspettare che l'offerta scada. Vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Watch 2 a soli 137,33 euro, invece che 199,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.