Xiaomi Smart Band 8 con autonomia da 16gg al prezzo più basso di sempre

Se non ti piacciono gli smartwatch perché li trovi troppo ingombranti ma vorresti comunque un wearable in grado di monitorare il tuo stato di salute, dai un'occhiata a questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 8 a soli 25,99 euro, invece che 39,99 euro.

È tutto vero, siamo di fronte a uno sconto del 35% che abbatte il prezzo al più basso di sempre. Un ritorno al minimo storico da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Con questa smart band puoi fare tantissime attività sportive con una batteria gigante e una leggerezza incredibile.

Xiaomi Smart Band 8 adesso è un best buy

Non ci sono dubbi, a questo prezzo Xiaomi Smart Band 8 è un best buy assoluto. Come ti dicevo, se preferisci qualcosa di più leggero rispetto a uno smartwatch, ma con le stesse caratteristiche o quasi, allora puoi goderti questa smart band spettacolare. Si presenta con un ottimo e perfettamente visibile display AMOLED da 1,62 pollici e un cinturino in silicone che risulta molto confortevole.

È resistente al'acqua fino a 5 ATM e quindi la puoi usare tranquillamente al mare o in piscina, nonché sotto la doccia. Potrai scegliere ogni giorno un quadrante diverso tra gli oltre 200 disponibili. È in grado di restituire dati molto precisi sul tuo corpo sia mentre svolgi le normali attività che mentre fai sport. E poi gode di una super batteria in grado di durare per 16 giorni con una ricarica completa.

Che stai aspettando? A questo prezzo la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 8 a soli 25,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.