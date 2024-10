Xiaomi Redmi Watch 3 Active: uno smartwatch come lui non ce n'è

Oggi ho deciso di segnalarti uno dei migliori smartwatch in circolazione per il rapporto qualità prezzo. Sto parlando del mitico Xiaomi Redmi Watch 3 Active che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 32,90 euro, invece che 39,99 euro.

Già il prezzo originale, per tutte le funzioni che possiede, non è altissimo ma con questo sconto del 18% è da prendere all'istante, senza pensarci un secondo di più. Ha un design bellissimo, comodo e leggero con un ampio display e tantissimi quadranti tra cui scegliere. Gode di funzioni per le attività quotidiane e per lo sport e un microfono interno per le chiamate.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: qualità prezzo imbattibile

Non ci sono dubbi, Xiaomi Redmi Watch 3 Active è il migliore smartwatch per il prezzo che costa e oggi è anche in promozione. Come ti dicevo possiamo intanto notare un ampio display da 1,83 pollici con vetro curvo 2,5D super resistente e sensibile al tocco. È perfettamente visibile anche alla luce del sole e possiede un bellissimo cinturino in morbido silicone.

Potrai modificare i quadranti come desideri tra oltre 200 disponibili. Avrai la possibilità di tenere costantemente monitorato il tuo stato di salute e potrai avvalerti delle tante modalità sportive precaricate. Inoltre possiede un microfono e un altoparlante interno che ti permette di effettuare chiamate direttamente dal polso collegando semplicemente il tuo smartwatch allo smartphone. E ha una super batteria che gli dona un'autonomia di due settimane con una sola ricarica.

Questa è davvero una super promozione e proprio per questo motivo non durerà a lungo. Dunque vai immediatamente su Amazon acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 32,90 euro, invece che 39,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio dai un'occhiata ai vantaggi cliccando qui.

