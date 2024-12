Xiaomi Redmi Pad Pro con display 12,1" e batteria da 10000mAh (-80€)

È un pochi giri tra negozi ed e-commerce per trovare un tablet Android che abbia il giusto compromesso tra qualità e prezzo? Allora oggi la tua ricerca si può dire finita. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 329,90 euro.

Sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, c'è uno sconto del 24% che dunque in questo momento ti permette di risparmiare 80 euro. Davvero niente male per uno dei migliori tablet di fascia medio-bassa. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi Redmi Pad Pro è il tablet Android da avere

Non ci sono dubbi, se vuoi risparmiare ma non rinunciando alle prestazioni allora Xiaomi Redmi Pad Pro dev'essere tuo. Grazie al suo potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da 6 GB di RAM e dal sistema operativo Xiaomi HyperOS basato su Android, avrai delle performance eccellenti.

Gode poi di un display spettacolare da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz e una cornice sottile. È anche molto leggero, pesa solo 571 grammi, e ha uno spessore di appena 7,52 mm. Un'altra delle cose davvero interessanti di questo tablet è la sua batteria incredibile da 10.000 mAh che dura tantissimo e supporta una ricarica rapida da 33 W.

Questa è una promozione coi fiocchi e da un momento all'altro sparirà nel nulla. Perciò prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 329,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.