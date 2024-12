Xiaomi Redmi Buds 5 a metà prezzo, solo 19€ ancora per poco su Amazon

Prima che tutto finisca voglio subito avvisarti che questa offerta che ti sto per segnalare finirà prestissimo e dunque devi essere veramente rapido. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffiette Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 5 a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro.

Dunque come puoi vedere siamo di fronte uno sconto straordinario del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare ben 20 euro sul totale. Si tratta inoltre del minimo storico finora registrato su Amazon, ragion per cui dovrai fare davvero in fretta o rischi di perdere l'occasione. Con questi auricolari wireless puoi ascoltare la musica che preferisci in qualsiasi ambiente e per tutto il tempo che vuoi.

Xiaomi Redmi Buds 5: connessione fino a 2 dispositivi e ANC

Sono tantissime le caratteristiche che rendono le cuffiette Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 5 uno dei migliori acquisti di oggi. Chiaramente siamo di fronte a un prezzo che non ha precedenti ma, oltre a questo, si presentano con diverse tecnologie che ti consentiranno di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente senza disturbi. Grazie alla cancellazione attiva del rumore potrai anche fare chiamate perfette.

Possiedono una connessione rapida e senza latenza e potrai collegarle fino a 2 dispositivi contemporaneamente passando da uno all'altro in modo semplice. Godono di comandi touch posti sull'auricolare per controllare il volume e rispondere alle chiamate. Possiedono anche 3 modalità di trasparenza per non isolarti completamente da ciò che ti circonda. Inoltre possiedono una super batteria in grado di durare fino a 10 ore con una singola ricarica e fino a 40 ore con la custodia.

Fai alla svelta perché ovviamente a un prezzo del genere le vorranno tutti. Quindi prima che le unità disponibili finiscano vai su Amazon e acquista le tue Xiaomi Redmi Buds 5 a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.