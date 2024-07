X: ritornano i downvote per i commenti, sistema diverso da Reddit

X, la piattaforma social precedentemente conosciuta come Twitter, sta valutando la reintroduzione del downvote per i commenti, una funzione già sperimentata nel 2021 prima dell'acquisizione di Elon Musk. Tuttavia, questa volta il downvote sarebbe limitato ai commenti, con l'obiettivo di migliorare la classificazione dei contenuti.

Il primo a scoprire i riferimenti a questa funzione nel codice dell'app è stato Aaron Perris, un ingegnere informatico specializzato in "reverse engineering" (@aaronp613 su X). Perris ha individuato i riferimenti nell'aggiornamento dell'app iOS rilasciato martedì scorso. La scoperta di Perris ha attirato l'attenzione della comunità tech, poiché spesso le nuove funzionalità vengono testate nel codice prima di essere eventualmente lanciate.

Va notato che trovare tracce di una funzione nel codice di un'app non garantisce che essa verrà resa disponibile al pubblico. Le aziende, soprattutto quelle che gestiscono piattaforme social, testano internamente molte funzionalità prima di decidere se lanciarle ufficialmente o abbandonarle. In questo caso, però, sia un ingegnere di X che Elon Musk stesso hanno commentato la possibilità del ritorno del downvote.

It looks like X might be bringing back the downvote button for replies? pic.twitter.com/1s2LzhH7WN — Aaron (@aaronp613) July 2, 2024

Un sistema più raffinato di quello di Reddit

Jay Baxter, senior staff machine learning engineer di X che lavora su Community Notes (la funzione di verifica delle informazioni basata sul crowdsourcing), ha espresso la sua opinione sul potenziale utilizzo del downvote. Secondo Baxter, l'integrazione di un segnale negativo potrebbe essere utile per migliorare la qualità delle discussioni, proprio come accade con Community Notes.

Baxter ha spiegato che sommare semplicemente tutti i segnali negativi potrebbe portare a una "mentalità collettiva come quella di Reddit", dove i contenuti vengono spesso giudicati in blocco dalla comunità. Per evitare questo, ha suggerito un sistema più raffinato, in cui solo i commenti che ricevono valutazioni negative da persone che solitamente non sono d'accordo con l'utente che ha commentato vengano penalizzati.

Questo approccio ricorda il sistema utilizzato da X per Community Notes, dove le verifiche fattuali richiedono un consenso tra persone che generalmente non concordano tra loro. Questo metodo garantisce una maggiore imparzialità e riduce il rischio di polarizzazione. Se il downvote venisse implementato secondo questa logica, potrebbe rappresentare un miglioramento significativo per la piattaforma.