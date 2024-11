X perde utenti a favore di Threads e Bluesky dopo le elezioni USA

Dopo la vittoria di Donald Trump nelle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, le piattaforme social Threads e Bluesky hanno registrato un significativo incremento di nuovi utenti. Molti stanno cercando alternative a X, considerato da alcuni una piattaforma sempre più orientata a destra sotto la gestione di Elon Musk.

Bluesky, un social network decentralizzato inizialmente finanziato da Twitter, ha aggiunto oltre 700.000 nuovi iscritti nell'ultima settimana, portando il numero totale di account a 14,5 milioni, rispetto ai 10 milioni di settembre.

Sebbene questo aumento non sia il più rapido mai registrato dalla piattaforma — Bluesky aveva guadagnato un milione di iscritti in soli tre giorni dopo la chiusura di X in Brasile — il recente afflusso di utenti statunitensi sta attirando una maggiore attenzione. Emily Liu, portavoce di Bluesky, ha sottolineato che la maggior parte dei nuovi utenti proviene dagli Stati Uniti, il che potrebbe spiegare l'impennata di popolarità.

Il sostegno di Musk a Trump è uno dei motivi principali per la migrazione degli utente

Nel frattempo, Threads, sviluppato da Meta Platforms Inc., è diventato l'app gratuita più scaricata sull'App Store di Apple, superando rivali come Instagram, Facebook e X. Bluesky si posiziona al settimo posto nella classifica delle app gratuite, precedendo piattaforme consolidate come Instagram e Facebook. Threads ha raggiunto oltre 275 milioni di utenti attivi mensili, rispetto ai 150 milioni di aprile, dimostrando una crescita significativa.

Il malcontento per il sostegno di Elon Musk alla campagna di Trump e per la sua continua promozione dell'agenda politica dell'ex presidente sembra essere uno dei principali motivi che hanno spinto molti utenti a migrare verso alternative come Bluesky e Threads. Musk, che ha acquisito X alla fine del 2022, ha usato la sua piattaforma per celebrare la vittoria di Trump, condividendo contenuti con i suoi oltre 200 milioni di follower.

Rose Wang, Chief Operating Officer di Bluesky, ha notato con interesse la varietà delle comunità che si sono unite alla piattaforma nell'ultima settimana. Ha citato come esempi gruppi di appassionati di wrestling, urbanisti e fan di Taylor Swift. Questo afflusso diversificato di utenti potrebbe indicare un cambiamento nelle dinamiche dei social media, con un numero crescente di persone che cerca spazi alternativi e meno polarizzati per interagire e condividere interessi comuni.