X: nuova funzione aggiunge maggiore controllo sui commenti

X, la piattaforma social conosciuta in precedenza come Twitter, ha lanciato una nuova funzionalità che offre agli utenti maggiore controllo sulla visualizzazione dei commenti ai propri tweet. Questa novità sarà particolarmente apprezzata da chi ha molti follower e riceve numerosi commenti, poiché consente di gestire meglio le discussioni che si sviluppano sotto i propri post.

In passato, i commenti degli account verificati, quelli con la spunta blu, avevano la priorità e venivano mostrati sempre in cima alla lista. Ora, però, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di visualizzazione dei commenti, rendendo l’esperienza più personalizzabile e ordinata.

La modalità "Cronologico" permette di vedere i commenti in ordine di pubblicazione, partendo dai più recenti. Questa opzione è ideale per chi desidera seguire le conversazioni in tempo reale. La modalità "Popolari", invece, fa emergere i commenti che hanno ricevuto più interazioni, come "mi piace" e risposte, rendendo più facile trovare le opinioni che hanno suscitato maggiore interesse. Infine, la modalità "Pertinenti" utilizza un algoritmo per mostrare i commenti ritenuti più rilevanti per il tweet originale, basandosi sul contenuto del messaggio e sull’interazione degli utenti.

Questa nuova funzionalità è una risposta di X alle critiche relative alla gestione dei contenuti sulla piattaforma

Questa nuova funzione rappresenta un notevole vantaggio per chi gestisce discussioni molto attive, permettendo di trovare facilmente i commenti più interessanti o significativi, senza dover scorrere lunghe liste di risposte.

Secondo alcuni esperti, questa novità potrebbe essere una risposta alle critiche ricevute da X in passato riguardo alla gestione dei contenuti. Ad esempio, si è parlato di episodi in cui i post di personaggi pubblici come Donald Trump sarebbero stati nascosti intenzionalmente dalla piattaforma. Sebbene X non abbia confermato tali accuse, è evidente che l'azienda stia cercando di migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo più strumenti per personalizzare la propria interazione con la piattaforma.