X: maggiore integrazione dell'IA Grok direttamente nell'App

X punta a un'integrazione più profonda dell'intelligenza artificiale Grok nel suo social network. Recenti scoperte indicano che X sta sviluppando nuove funzionalità per rendere l'interazione con Grok più semplice e intuitiva per gli utenti.

Il ricercatore indipendente Nima Owji ha rivelato queste novità sull'ormai ex Twitter. Owji, noto per i suoi tweet che propongono nuove funzioni per X, ha scoperto le nuove funzionalità direttamente sul sito web di X lo scorso 5 luglio.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di accedere a Grok tramite un pop-up sul lato destro dello schermo. Questo formato ricorda l'integrazione dei chatbot da parte di aziende come Google e Microsoft nelle loro app di produttività. Posizionando Grok in una barra laterale, X potrebbe incentivare gli utenti a interagire più frequentemente con l'IA, anche mentre navigano nel feed o scrivono un post.

Ulteriori sviluppi mostrano come Grok possa diventare un elemento chiave nell'esperienza utente su X. Owji ha scoperto la possibilità di utilizzare Grok per cercare informazioni sui profili degli utenti X. Un'altra novità riguarda la ricerca di termini specifici all'interno dei post. Gli utenti potranno selezionare una parola o una frase e cliccare sul pulsante "Chiedi a Grok" che apparirà sotto il testo evidenziato. Questa funzione faciliterà la ricerca di informazioni su notizie o argomenti specifici trovati su X.

X: i conti non stanno migliorando dal cambio di brand

L'anno scorso, X ha integrato Grok, l'IA di Elon Musk, nell'app con l'obiettivo di aumentare le iscrizioni a pagamento sul piano Premium Plus. Tuttavia, a causa della crescente concorrenza di ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e altri, X ha esteso l'accesso a Grok anche agli abbonati Premium di fascia media a marzo.

Nonostante la maggiore disponibilità, la società di analisi Appfigures ha registrato un calo delle entrate dagli acquisti in-app di X a maggio 2024. X ha registrato un fatturato netto di 7,6 milioni di dollari a maggio, in calo rispetto agli 8 milioni di aprile e agli 8,2 milioni di marzo. Appfigures ipotizza che questo calo possa essere dovuto al modo in cui i creator su X sono incentivati a pubblicare per generare reddito, portando molti a postare frequentemente contenuti di scarsa qualità per aumentare le visualizzazioni.

Inoltre, il prezzo dell'abbonamento Premium potrebbe scoraggiare alcuni utenti. X deve anche affrontare una crescente concorrenza da parte di Threads di Instagram, Mastodon e startup come Bluesky e noplace, che stanno sviluppando i propri social network basati sul testo.

Un altro fattore che potrebbe influire sui download dell'app è il recente cambio di nome. È possibile che alcuni utenti continuino a cercare un'app chiamata "Twitter". A maggio, X ha registrato 3 milioni di download sull'App Store, in calo rispetto ai 4,4 milioni di un anno fa, con una diminuzione del 32%.