X: l'UE concede una deroga rispetto alle classiche norme antitrust

La Commissione Europea ha concesso a X, la piattaforma social di Elon Musk, una deroga rispetto alle rigide norme antitrust previste dal Digital Markets Act (DMA), una normativa pensata per regolamentare le grandi piattaforme digitali.

Il DMA è stato introdotto per promuovere una maggiore concorrenza nel mercato digitale e impedire pratiche monopolistiche da parte di colossi tecnologici come Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft. Queste aziende sono tenute a rispettare una serie di obblighi che mirano a garantire agli utenti più libertà nella gestione dei propri dati e una maggiore trasparenza.

Nonostante la popolarità di X, la Commissione ha deciso di escluderla, almeno per ora, dalle regole più severe del DMA. L'Unione Europea ha valutato che la piattaforma non rientra ancora tra i cosiddetti "gatekeeper", ossia le aziende che detengono un controllo tale da limitare la concorrenza nel settore. Questa esenzione significa che X, a differenza di altre grandi piattaforme, non dovrà conformarsi agli obblighi più stringenti imposti dal DMA.

L'influenza di X nel mercato digitale

La decisione della Commissione è il risultato di un'analisi approfondita sul peso e l'influenza che X esercita nel mercato digitale. Sebbene il social conti un numero elevato di utenti, non è stato ritenuto in grado di minacciare significativamente la competizione nel settore. Tuttavia, questa valutazione potrebbe cambiare in futuro qualora la posizione di X nel mercato evolvesse in modo tale da modificare gli equilibri concorrenziali.

L'esclusione di X dal gruppo dei "gatekeeper" ha generato reazioni contrastanti. Da un lato, alcuni la vedono come una vittoria per la piattaforma e per la libertà di espressione, considerando l'assenza di restrizioni ulteriori. Dall'altro, c'è chi teme che la decisione possa rafforzare ulteriormente la concentrazione del potere tecnologico nelle mani di pochi grandi attori.

La scelta dell'Unione Europea rappresenta un passaggio rilevante nel dibattito sulla regolamentazione delle piattaforme digitali e potrebbe essere riconsiderata in futuro, a seconda dei cambiamenti che coinvolgeranno il ruolo di X nel mercato.